Una formación vecinal critica que Calvià venda 12 pisos sociales al Ibavi sin consultar con la ciudadanía

La candidatura vecinal Vecinos Calvià ha criticado la venta por parte del Ayuntamiento de Calvià de un lote de 12 viviendas de protección pública y 2 plazas de aparcamiento de propiedad municipal al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

En un comunicado, la formación ha lamentado que la operación se haya realizado "a espaldas de los ciudadanos" y ha asegurado que supone una "pérdida de soberanía municipal" sobre la política de vivienda.

El presidente de Vecinos Calvià, Joan Ferrer, ha criticado que el Consistorio haya "cedido el control" a un organismo autonómico que, a su juicio, no garantiza que las viviendas se adjudiquen prioritariamente a residentes de larga duración en el municipio.

Vecinos Calvià ha exigido transparencia sobre la venta de este patrimonio, que califica como propiedad de todos los residentes. La formación advierte de que el Ibavi sigue criterios generales para Balears, lo que, en su opinión, podría dejar fuera a vecinos de Calvià con más de siete años de empadronamiento.

Además, ha lamentado la falta de consulta a asociaciones vecinales y la enajenación de plazas de parking en un momento en que existen tantos problemas de estacionamiento.

Los detalles de la operación

Como ya informó este diario, el Ayuntamiento de Calvià venderá 12 viviendas de protección oficial y dos plazas de garaje al Instituto Balear de la Vivienda ( Ibavi ) por 1,9 millones de euros, según consta en una resolución firmada por el alcalde Juan Antonio Amengual, el pasado 4 de diciembre. La operación fue ratificada por el último Consell de Govern de 2025. El Ibavi gestionará estas 12 viviendas en régimen de alquiler y su previsión es entregarlas a principios de 2026.

Las viviendas incluidas en la operación se reparten entre varios núcleos del municipio: Peguera, Son Ferrer, Calvià vila y urbanización Galatzó. Ocho de los inmuebles se ubican en un edificio de la calle Bonavida, en Peguera, con superficies útiles que oscilan entre los 62 y los 89 metros cuadrados y precios individuales que van desde los 128.000 hasta los 182.000 euros.

A ellos se suman viviendas en Son Ferrer, la calle Roser de Calvià y la avenida Puig de Saragossa, en Galatzó, según consta en el expediente municipal. El lote incluye también dos plazas de garaje, una en Son Ferrer y otra en Calvià, con precios de venta de 29.928 y 19.211 euros, respectivamente.