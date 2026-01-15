Finaliza la reforma de la estación ferroviaria de es Pont d'Inca

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha visitado este jueves la estación ferroviaria de es Pont d’Inca con motivo de la finalización de las obras de rehabilitación del conjunto de edificios históricos de la instalación, una actuación impulsada por el Govern y Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). A la visita también han asistido el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart; la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle; el gerente de SFM, José Ramón Orta, y el presidente de la Associació d’Amics del Ferrocarril de las Illes Balears, Miquel Àngel Riera.

El Govern explica que "la intervención ha impulsado la rehabilitación integral de los cuatro bloques que forman el antiguo conjunto de la estación, la mejora del acceso ferroviario a la vía 1 y la modernización tanto de las fachadas como del entorno exterior". Entre las obras realizadas destacan la reordenación del acceso de viajeros, la renovación de las cubiertas, la mejora de la plaza exterior y del alumbrado, así como la recuperación de espacios interiores para nuevos usos de servicio.

El proyecto ha supuesto una inversión total de 444.117 euros, cofinanciada con fondos del factor de insularidad del Régimen especial de las Illes Balears, y responde al acuerdo de colaboración firmado entre SFM y el Ayuntamiento de Marratxí, con el objetivo de "poner en valor una infraestructura ferroviaria clave y mejorar la calidad del servicio y de su entorno".

La intervención ha habilitado un local para la Associació d'Amics del Ferrocarril que incluye una maqueta de la estación de es Pont d'Inca. / Caib

A partir de esta actuación, la estación de es Pont d’Inca cuenta con nuevas dependencias destinadas a usos internos de SFM, como una oficina y espacios de apoyo al mantenimiento de las estaciones. Además, añade el ejecutivo, "albergará una oficina desde la que trabajará el nuevo personal encargado de desarrollar el programa de comunicación, dinamización sociocultural y divulgación del patrimonio histórico ferroviario impulsado por SFM, con el objetivo de acercar el ferrocarril a la ciudadanía y poner en valor su legado patrimonial y cultural".

En cuanto al nuevo local cedido a la Associació d’Amics del Ferrocarril de las Illes Balears, este espacio se convertirá en un punto de encuentro y de referencia para las personas aficionadas al mundo del ferrocarril en Mallorca. La nueva sede permitirá centralizar la actividad de la entidad e impulsar acciones de divulgación y difusión del patrimonio ferroviario. El local acogerá la organización de conferencias, charlas y debates vinculados al mundo del ferrocarril y al modelismo ferroviario, así como una maqueta a escala de la estación de es Pont d’Inca. Además, contará con vitrinas con documentación y material histórico propio de la asociación, y con una biblioteca especializada con más de 400 volúmenes que podrán consultarse.

"El traslado de la sede de la asociación, hasta ahora ubicada en la estación Intermodal, permitirá desarrollar su actividad en mejores condiciones y, al mismo tiempo, facilitar la reorganización de los espacios vinculados al proyecto de mejoras de la reforma de la estación Intermodal de Palma".