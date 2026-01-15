Reformas
Entra en obras la calle más comercial del Port de Sóller para renovar su pavimento
Las obras en Jaume Torrens consisten en renovar la red de alcantarillado y en dotar la calle con un nuevo pavimento empedrado
Esta semana el ayuntamiento de Sóller ha puesto en marcha las obras de reforma de las calles de Jaume Torrens y Canonge Oliver que supondrán una inversió de 460.000 euros.
Los trabajos se realizan en la calle más comercial del Port de Sóller aprovechando la temporada baja turística, con el fin de minimizar el impacto de los numerosos negocios que se verán afectados.
Las obras en Jaume Torrens consisten en renovar la red de alcantarillado y en dotar la calle con un nuevo pavimento empedrado. En Canonge Oliver, por su parte, el proyecto prevé ampliar el espacio destinado a los peatones para darles mayor seguridad. Así, se ampliarán las aceras y la calzada quedará reducida a un solo carril, desapareciendo el espacio que actualmente se destina a aparcamiento.
Transformación en bulevar
Los trabajos que se realizarán en esta calle darán como resultado una actuación similar a la ya ejecutada en la Gran Vía de Sóller para transformarla en un bulevar. Así, las aceras duplicarán su anchura, quedarán protegidas por bolardos y se colocarán bancos. En ambas calles se renovará la red de alumbrado público. El proyecto se financia con una ayuda de los fondos europeos Next Generation.
