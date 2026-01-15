Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAccidente de tráficoFrancisco MatínPierce Brosnan y Helen Mirren en MallorcaIrene de GreciaRCD MallorcaSant Sebastià
instagramlinkedin

Sant Antoni 2026

“No entiendo por qué puede haber aves en jaulas en las Beneïdes, pero yo no puedo ir con mis ocas”

El ganadero 'felanitxer' Miquel Adrover lamenta que este año no podrá estar presente en el tradicional desfile de animales de Muro por las restricciones de la gripe aviar

Miquel Adrover, con su rebaño de ocas, en las Beneïdes de Muro del pasado año 2025.

Miquel Adrover, con su rebaño de ocas, en las Beneïdes de Muro del pasado año 2025. / B. Ramon

Joan Frau

Joan Frau

Muro

Miquel Adrover, pastor de Felanitx cuyas ocas proporcionan cada año a las Beneïdes de Muro una de sus imágenes más icónicas, no podrá acudir este año el día de Sant Antoni al popular desfile de animales por imperativo legal, afectado por las restricciones sanitarias impuestas con motivo de la gripe aviar, que únicamente permiten la presencia de aves domésticas encerradas en jaulas, pero no la participación de aves silvestres como las ocas. Una prohibición que Miquel Adrover no acaba de entender: “No es normal que yo no pueda ir con mis ocas pero sí puedan ir aves en jaulas, como si los virus no pudiesen traspasarlas”.

Hace aproximadamente una década que Miquel Adrover participa en distintas Beneïdes de Sant Antoni en diversas localidades de la isla con su pequeño rebaño formado por una docena de ocas que siempre llaman la atención de los presentes por la simpatía que despiertan. “Este año no va a ser posible, y la verdad es que me sabe muy mal, es una cosa que normalmente gusta mucho a la gente”, lamenta el ganadero ‘felanitxer’, que había sido solicitado para participar, además de en Muro, en las Beneïdes de Cas Concos, que se celebraron ya el pasado domingo, así como en Felanitx y Sineu, que finalmente no verán pasar a las ocas. “Es la primera vez que se prohíbe”, recuerda Adrover. “Hay gente que me ha dicho que si no están las ocas, no irá a ver las Beneïdes”, explica.

Este agricultor ya empezó a resignarse a no participar en las Beneïdes de Muro cuando, hace unos días, recibió los “papeles” remitidos por el Ayuntamiento sobre las restricciones que deberán aplicarse este año con motivo de la gripe aviar y la lengua azul, que por una parte limitan la presencia de aves y por otra obligan al ganado ovino a estar vacunado contra los serotipos 3 y 4,8. Además de ocas, Miquel Adrover también tiene ovejas, pero descarta llevarlas a Muro por una cuestión de logística, ya que necesitaría hacer varios viajes de camión para transportarlas a todas.

Lo suyo son las ocas. El ganadero de Felanitx celebra que a pesar de sus numerosas participaciones en Beneïdes de toda la isla, nunca se le ha escapado ni una oca. “Una vez, en Muro, una de ellas empezó a volar en dirección contraria y uno de mis dos perros empezó a perseguirla hasta que, cuando ya la daba por perdida, la localizó debajo de una carroza”, recuerda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
  2. El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
  3. Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo
  4. El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
  5. Cierra Can Xiscos, la última tienda tradicional de comestibles de Binissalem
  6. Aparecen pintadas contra la gestión de Vox en la finca pública de Raixa
  7. Sóller registra un aumento de las muertes vinculadas a enfermedades respiratorias
  8. Pilar Bonet concedió subvenciones irregulares a la empresa por la que trabajaba cuando era regidora de Llucmajor

El pastor Antoni 'Parragó' llevará sus 300 ovejas a las Beneïdes de Muro: "Están vacunadas desde hace tres meses"

El pastor Antoni 'Parragó' llevará sus 300 ovejas a las Beneïdes de Muro: "Están vacunadas desde hace tres meses"

Sant Antoni 2026 | Biel Ferriol y Xisco Sansó ‘Mosca’: “Los 'dimonis' son el monumento vivo de Artà”

Sant Antoni 2026 | Biel Ferriol y Xisco Sansó ‘Mosca’: “Los 'dimonis' son el monumento vivo de Artà”

“No entiendo por qué puede haber aves en jaulas en las Beneïdes, pero yo no puedo ir con mis ocas”

“No entiendo por qué puede haber aves en jaulas en las Beneïdes, pero yo no puedo ir con mis ocas”

Una formación vecinal critica que Calvià venda 12 pisos sociales al Ibavi sin consultar con la ciudadanía

Una formación vecinal critica que Calvià venda 12 pisos sociales al Ibavi sin consultar con la ciudadanía

Entra en obras la calle más comercial del Port de Sóller para renovar su pavimento

Entra en obras la calle más comercial del Port de Sóller para renovar su pavimento

Los zoológicos Bioparc harán programas de preservación de especies protegidas de Baleares

Los zoológicos Bioparc harán programas de preservación de especies protegidas de Baleares

Horarios y programación para Sant Antoni 2026: IB3 se vuelca con más de 12 horas diarias de retransmisiones en directo

Horarios y programación para Sant Antoni 2026: IB3 se vuelca con más de 12 horas diarias de retransmisiones en directo

Calvià prohíbe el uso de IA en su concurso de carteles para Sa Rua tras la polémica del ‘Messi’ de los dibujos de Carnaval

Calvià prohíbe el uso de IA en su concurso de carteles para Sa Rua tras la polémica del ‘Messi’ de los dibujos de Carnaval
Tracking Pixel Contents