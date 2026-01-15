“No entiendo por qué puede haber aves en jaulas en las Beneïdes, pero yo no puedo ir con mis ocas”

Miquel Adrover, pastor de Felanitx cuyas ocas proporcionan cada año a las Beneïdes de Muro una de sus imágenes más icónicas, no podrá acudir este año el día de Sant Antoni al popular desfile de animales por imperativo legal, afectado por las restricciones sanitarias impuestas con motivo de la gripe aviar, que únicamente permiten la presencia de aves domésticas encerradas en jaulas, pero no la participación de aves silvestres como las ocas. Una prohibición que Miquel Adrover no acaba de entender: “No es normal que yo no pueda ir con mis ocas pero sí puedan ir aves en jaulas, como si los virus no pudiesen traspasarlas”.

Hace aproximadamente una década que Miquel Adrover participa en distintas Beneïdes de Sant Antoni en diversas localidades de la isla con su pequeño rebaño formado por una docena de ocas que siempre llaman la atención de los presentes por la simpatía que despiertan. “Este año no va a ser posible, y la verdad es que me sabe muy mal, es una cosa que normalmente gusta mucho a la gente”, lamenta el ganadero ‘felanitxer’, que había sido solicitado para participar, además de en Muro, en las Beneïdes de Cas Concos, que se celebraron ya el pasado domingo, así como en Felanitx y Sineu, que finalmente no verán pasar a las ocas. “Es la primera vez que se prohíbe”, recuerda Adrover. “Hay gente que me ha dicho que si no están las ocas, no irá a ver las Beneïdes”, explica.

Este agricultor ya empezó a resignarse a no participar en las Beneïdes de Muro cuando, hace unos días, recibió los “papeles” remitidos por el Ayuntamiento sobre las restricciones que deberán aplicarse este año con motivo de la gripe aviar y la lengua azul, que por una parte limitan la presencia de aves y por otra obligan al ganado ovino a estar vacunado contra los serotipos 3 y 4,8. Además de ocas, Miquel Adrover también tiene ovejas, pero descarta llevarlas a Muro por una cuestión de logística, ya que necesitaría hacer varios viajes de camión para transportarlas a todas.

Lo suyo son las ocas. El ganadero de Felanitx celebra que a pesar de sus numerosas participaciones en Beneïdes de toda la isla, nunca se le ha escapado ni una oca. “Una vez, en Muro, una de ellas empezó a volar en dirección contraria y uno de mis dos perros empezó a perseguirla hasta que, cuando ya la daba por perdida, la localizó debajo de una carroza”, recuerda.