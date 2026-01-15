Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La anguila, la reina de Sant Antoni en sa Pobla: La pescadería Ca na Foc sirve 1.700 kilos para las 'espinagades'

La anguila llega a la isla desde Deltebre y en la pescadería 'poblera' tienen diferentes precios. La normal se vende a 26,90 euros por cada kilo y la gruesa sube a 29,90 mientras que si se prefiere ya limpia se encarece a 34,50 euros

FOTOS | La pescadería de sa Pobla, Ca na Foc, sirve 1.700 kilos de anguilas / Tonina Crespí

Tonina Crespí

Sa Pobla

Si sa Pobla tiene un sabor inconfundible, ese es el de la anguila por Sant Antoni. En la pescadería de Ca na Foc (Peixos Diego), se respira un ambiente a tradición. La saga familiar liderada por Catalina Simó junto a su hijo Enrique Cánovas con su mujer Maria Ribas y su hijo Dídac Cánovas Ribas, trabajan sin descanso en las semanas más intensas del año. Por sus manos pasan unos 1.700 kilos de anguilas.

Cartel con el precio de la anguila.

Cartel con el precio de la anguila. / Tonina Crespí

La anguila, que llega desde Deltebre (Tarragona), es el producto estrella absoluto. Dídac explica con orgullo que estos días en la pescadería “viene gente de distintos pueblos de toda Mallorca" buscando la mejor pieza para sus tradicionales espinagades. María Ribas, quien ya se encuentra al pie del cañón preparando las anguilas y despachando, confirma que el ritmo es frenético: "Ya el mes pasado, alrededor de la temporada de la feria, empezaron los pedidos grandes, es decir, pesadas de 30 o 40 kilos. Son encargos para los hornos que lo preparan todo con antelación".

Precios

Para aquellos que quieran disfrutar del producto estrella en sus hogares, Peixos Diego ofrece diferentes opciones para facilitar la elaboración: la anguila normal se despacha a 26,90 euros el kilo mientras que la anguila gruesa va a 29,90. En el caso de la anguila gruesa, ya limpia (sin piel o sin espina) se vende a 34,50 euros el kilo. La espinagada no es solo gastronomía en sa Pobla, y gracias a familias como la de Ca na Foc, la tradición se mantiene más viva que nunca.

