Los zoológicos Bioparc harán programas de preservación de especies protegidas de Baleares

El Govern y la Fundación Bioparc han firmado un convenio de colaboración por el que los centros zoológicos albergarán en sus instalaciones programas de preservación de especies protegidas de Baleares, con fines de repoblación o reintroducción en el medio natural. El acuerdo de colaboración para la conservación de fauna silvestre protegida de Baleares contempla como primera actuación la incorporación del parque de animales Bioparc València al programa de conservación y cría ex situ de la lagartija pitiusa, ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que el acuerdo, con una vigencia de cuatro años y posibilidad de prórroga por otro período igual, se suma al ya firmado con la Fundación Barcelona Zoo en 2024 y es "un paso más en la estrategia del Govern para garantizar la protección y la conservación de la biodiversidad insular mediante la creación de una red de colaboración con instituciones especializadas".

Bioparc València participará en el programa de conservación y cría ex situ de la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), una especie amenazada por la presencia de serpientes invasoras, que hasta ahora, este programa se había desarrollado exclusivamente en las instalaciones del Zoo de Barcelona. Con la incorporación de un nuevo centro colaborador habrá una mayor capacidad y seguridad para albergar nuevas poblaciones, al tiempo que se incorpora conocimiento científico y experiencia técnica adicional.

Hasta el momento, los grupos reproductores existentes en el Zoo de Barcelona proceden de poblaciones de Ibiza y Formentera. En los próximos meses, el programa se ampliará con nuevas líneas genéticas procedentes de poblaciones amenazadas de diversos islotes de las Pitiusas, seleccionados previamente mediante un estudio específico de análisis de riesgos.

Además de la lagartija pitiusa, el convenio prevé colaborar también en la conservación de otras especies protegidas como la tortuga de agua (Emys orbicularis), la tortuga mediterránea (Testudo hermanni), el sapillo balear (Bufotes balearicus) y la lagartija gimnésica o balear (Podarcis lilfordi), y otras especies que puedan resultar de interés desde el punto de vista de la conservación.

Proyecto de información

La colaboración con la Fundación Bioparc también se extiende al desarrollo de proyectos de información, educación y sensibilización ambiental dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar el conocimiento y la implicación social en la protección de la fauna silvestre de Baleares. Torres ha señalado que el acuerdo contempla el intercambio de conocimientos científicos y el asesoramiento técnico entre Govern y Bioparc. Según Torres, "la necesidad de impulsar este tipo de actuaciones deriva de la situación desfavorable en la que se encuentran algunas especies protegidas del archipiélago, así como de la aplicación de la normativa autonómica, estatal e internacional en materia de conservación de la biodiversidad".

Los planes de conservación y recuperación de especies silvestres amenazadas de las islas, "en determinados casos requieren actuaciones de conservación y cría ex situ con fines de reintroducción o de refuerzo poblacional en hábitats naturales", ha añadido la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal.

La Fundación Bioparc tiene parques zoológicos en València, Fuengirola y sa Coma (Mallorca), además del Acuario de Gijón, con una amplia trayectoria en programas de investigación, conservación y educación ambiental y experiencia en la gestión de fauna silvestre amenazada, señala la nota.