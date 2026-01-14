Movilidad
Sóller reclama al Consell reparar las carreteras del valle por su mal estado
Un informe de la Policía constata que hay varios tramos de la carretera Ma-10 y Ma-11 que “presentan un deterioro generalizado, con agujeros, irregularidades, grietas, desniveles y zonas degradadas” que requieren ser reparados
El ayuntamiento de Sóller ha vuelto a reclamar al Consell de Mallorca una actuación para reparar las principales carreteras que dan acceso al valle debido a su avanzado deterioro, lo que ha provocado la aparición de baches y deformaciones de las calzadas.
Mediante un informe elaborado por la Policía Local, Sóller constata que hay varios tramos de la carretera Ma-10 y Ma-11 que “presentan un deterioro generalizado, con agujeros, irregularidades, grietas, desniveles y zonas degradadas” que requieren ser reparados.
Además, constata que estos defectos “suponen un riesgo para la seguridad viaria tanto de los vehículos como de los peatones”. Por estas razones, el ayuntamiento vuelve a insistir en realizar una actuación de mejora.
Debe repararse
El concejal de Infraestructuras, Carlos Darder, ha explicado que los daños en la calzada “abarcan prácticamente desde el túnel de Sóller hasta el de Sa Mola”, por lo que cree que todo este trazado (que incluye tramos de la Ma-10 y la Ma-11) requieren una intervención urgente “porque la seguridad de las personas así lo requiere”.
El ayuntamiento se ha hecho eco con esta petición de las múltiples quejas que le han llegado en los últimos meses. De hecho, el consistorio ya había reclamado en otras ocasiones una actuación por parte del Consell que, hasta ahora, no se ha llevado a cabo.
Desde la oposición municipal, el partido Seny i Sentit también viene reclamando una mejora de las carreteras del valle debido a su avanzado deterioro. Este partido puso énfasis en que estas carreteras son un peligro, especialmente para los conductores de motocicletas.
