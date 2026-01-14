¿Por qué empeora la calidad del mar en Balears? La contaminación fecal se dispara y retroceden las zonas “excelentes”

La calidad del agua de las playas de Balears va a peor. Los casos de contaminación fecal en la costa se duplicaron en 2025 (92 incidencias frente a las 46 del año anterior) y la proporción de aguas de calidad “excelente” ha disminuido, aunque ha aumentado la de calidad simplemente “buena”. Además, las playas urbanas presentan, de forma sistémica, peores resultados en esta materia.

Éstas son algunas de las principales conclusiones que recoge el Informe Mar Balear referido a los arenales del archipiélago, un estudio que constata que la “tendencia es de empeoramiento de la calidad del agua y de aumento de la presión humana y náutica”. El Informe Mar Balear es un proyecto colaborativo en el que participan todas las instituciones de investigación marina de la Comunidad, así como entidades públicas y privadas.

En lo que se refiere a los casos de contaminación fecal, el mencionado estudio recuerda que estas bacterias llegan al medio marino mediante vertidos incontrolados de aguas residuales a través de emisarios submarinos, canalizaciones, alcantarillado o vertidos procedentes de embarcaciones.

“Estos vertidos pueden producirse por la saturación de la capacidad máxima de las estaciones depuradoras (por ejemplo, en días de lluvia intensa) o por el tratamiento incompleto de las aguas depuradas, originado por una gestión inadecuada”, continúan explicando los investigadores, que apuntan como otras posibles causas el “mal estado del alcantarillado de primera línea de costa” y las roturas de tuberías por atascos causados por toallitas u otro tipo de materiales.

Contaminación microbiológica

El informe recoge el dato de que, durante 2025, se detectaron 92 incidencias por contaminación microbiológica, de las cuales 72 supusieron la recomendación de no bañarse y 20 de ellas directamente la prohibición de meterse en el agua.

En 2025, Sóller fue el municipio con más casos de este tipo, con un total de 10, seguido de Santanyí (9), Calvià (8), Ciutadella (7), Capdepera (5), Llucmajor (5), Pollença (5), Felanitx (4), Manacor (4) y Palma (4), entre otras localidades. El Informe Mar Balear señala que, en los últimos cinco años, ha habido 396 episodios de contaminación fecal y apunta que 11 municipios han tenido incidencias durante todos esos ejercicios: Santanyí, Calvià, Palma, Sant Josep de sa Talaia, Ciutadella, Pollença, Manacor, Sant Antoni de Portmany, Capdepera, Llucmajor y Alcúdia.

Retroceso de la "calidad excelente"

El análisis constata también que, en los últimos años, se ha registrado un descenso de la “calidad excelente de las aguas de baño y un aumento de los puntos de muestreo con calidad buena”. El año pasado fue simbólico en ese sentido, ya que se registró el mínimo número de puntos de muestreo con “calidad excelente” en Balears, con solo 133 zonas.

En todo caso, el informe constata que el 70% de las playas que fueron objeto de análisis en 2025 evidenciaron tener una “calidad excelente” de sus aguas de baño. Las disparidades por islas, sin embargo, son notables. En Formentera, el 100% de los puntos analizados dieron como resultado un nivel de excelencia. A continuación, se sitúan Menorca, con el 80%; Mallorca, con el 68% y Eivissa, con el 61%.

Playas urbanas

Por lo general, concluyen los investigadores, las playas urbanas son las que presentan “una calidad inferior a excelente”. El año pasado, hubo 12 puntos litorales con una calidad de las aguas de baño sólo “suficiente” y, en el caso de Mallorca, estuvieron localizados en Andratx, Palma, Pollença y Sóller. Las únicas zonas clasificadas como “calidad insuficiente” se ubican en dos puntos de Albercuix (Port de Pollença) y en uno de Cala Egos (Santanyí).