"Nos dejan tirados": denuncian el mal funcionamiento de la línea 342 del TIB en Alaró

Un usuario del transporte público de Alaró denuncia que la línea 342 del TIB, que conecta el pueblo con la estación de tren de Consell, ha dejado "tirados" a los pasajeros hasta en tres ocasiones en el último mes. Según explica Biel Rechach, estos autobuses lanzadera directamente no pasaron a la hora estipulada en los horarios. Era el trayecto que debía recoger a los pasajeros a las 6:58.

El primer incidente tuvo lugar el día 16 de diciembre del año pasado. Rechach explica que, en aquella ocasión, el trayecto de las siete de la mañana no pasó. "La web del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) no anunciaba ningún cambio de horario y en su servicio de información no constaba ninguna avería que justificase la modificación del servicio", le explicaron empleados del CTM por vía telefónica.

Pasado casi un mes, la escena se volvió a repetir. El lunes, 12 de enero, Rechach contó una a una las 17 personas que se quedaron tiradas en la estación de Alaró. El 342 tampoco pasó. Sin embargo, esta vez sí que había un aviso en la web: cancelación del servicio de primera hora por una avería. "Los usuarios no consultamos la página web del CTM cada vez que tenemos que coger el autobús. Resulta ilógico pensar que cada día habrá imprevistos", señala Rechach. Defiende que los pasajeros deben ser comprensivos ante problemas puntuales "que siempre pueden ocurrir", pero asegura que en este caso es "un tema cronificado" que llegó a ocurrir durante la legislatura pasada.

Para su sorpresa y enfado, ayer, 13 de enero, la L342 de las 6:58 horas tampoco pasó. A las 6:26 aparecía un aviso por avería que anunciaba la cancelación del servicio. Apenas media hora de diferencia entre el aviso y la supuesta salida del bus lanzadera, tiempo que, para Rechach y para muchos otros pasajeros, es insuficiente para poder reorganizar su llegada, en la mayoría de casos, al trabajo. "No nos da para poder encontrar una alternativa con el transporte privado. Además, llamando al teléfono de atención no te ofrecen ninguna alternativa, se limitan a invitarte a poner una reclamación ante el organismo correspondiente", lamenta.

Estas ausencias en la L342 afectan sobremanera a los usuarios: se trata de la línea que, a los que se dirigen a sa Pobla o Manacor, les conecta con el tren correspondiente. Los horarios del bus están ajustados a las salidas del tren, por lo que perder el primer trayecto de la mañana supone para muchos, incluido Rechach, tener que esperar hasta 45 minutos en la estación para coger el próximo.

El problema de las reclamaciones

Este veterano usuario del transporte público de Alaró acumula alrededor de 100 reclamaciones ante el CMT en los últimos dos años. Considera que como pasajero tiene el derecho a conocer qué hay detrás de la cancelación o retraso de un trayecto, además de aprovechar para aportar sugerencias e ideas con tal de mejorar el servicio.

Rechach ha reclamado por los incidentes en la línea 342, pero la respuesta que ha recibido ha sido "una respuesta tipo, sin tener en cuenta el asunto ni proponiendo ninguna mejora". Asegura que en algunas ocasiones directamente no responden, y que en otras responder a diez de ellas al mismo tiempo.

Sin embargo, cuando se muestra insistente, la contestación cambia de tono. "Algunas veces hasta acusan al usuario de mentiroso y responden de malas maneras cuando se reclama una explicación convincente. Es decir, se ríen de las demandas de los usuarios y no se responsabilizan de los perjuicios laborales que nos causan", denuncia. También se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alaró, al cual ha remitido varias reclamaciones: "A las pocas respuestas recibidas (no todas han sido contestadas), se percibe poco compromiso por parte del Consistorio".

Con todo, Rechach también señala que "la línea 342 está pensada solo para ir a Palma" y lamenta que los usuarios que a diario se desplazan hacia Sa Pobla y Manacor "somos tratados como ciudadanos de segunda".