Calvià prohíbe el uso de IA en su concurso de carteles para Sa Rua tras la polémica del ‘Messi’ de los dibujos de Carnaval

El Ayuntamiento de Calvià ha convocado el concurso para elegir el cartel que será la imagen oficial de Sa Rua 2026, que se celebrará el próximo 14 de febrero. En las bases de la convocatoria, el Consistorio, como ya hizo el año pasado, ha querido dejar claro que no podrán presentarse “obras generadas total o parcialmente por inteligencia artificial (IA). La administración se reserva además el derecho de exigir al candidato ganador que justifique debidamente su autoría.

El Consistorio quiere evitar de esta manera que se repita lo sucedido en 2024, cuando el murciano Rubén Lucas ganó el certamen con el dibujo de un niño sonriente vestido de arlequín y montado sobre una oveja, el animal protagonista del escudo municipal calvianer. Varios usuarios de redes sociales avisaron en aquel entonces de que ese cartel se había generado a partir de la IA.

No sólo eso. También se reveló que Lucas había ganado otros concursos de carteles de Carnaval en diferentes localidades españolas, con propuestas muy parecidas entre ellas y también bajo la sospecha de haber usado IA. De hecho, algunos medios de comunicación empezaron a etiquetarlo como el ‘Messi’ de los dibujos carnavalescos. Antes de que se destapara esta polémica, el propio Lucas explicaba en entrevistas que la técnica que utiliza «es una ilustración normal y corriente».

Apuntaba también que le gustaba el colorido en este tipo de trabajos para que fuese «lo más llamativo posible». Sobre el hecho de haber ganado varios certámenes, él le restaba importancia. «Uno va presentando obras y a veces hay suerte y a veces no», aseguró.

Después de aquella polémica, el Ayuntamiento de Calvià decidió incluir en las bases del concurso de carteles de sa Rua la restricción a las propuestas hechas con IA.

Premio de 400 euros

En la edición de este año, se ha fijado un premio único de 400 euros para la obra ganadora. En el certamen puede participar cualquier persona que esté interesada. En caso de ser menor de edad, se necesitará una autorización del padre, madre o tutor legal. Cada participante podrá presentar un máximo de dos carteles, que deben ser originales, inéditos y no publicados.

La técnica, según establecen las bases, “es libre, siempre que se adapte a los medios de impresión, por lo cual no se admiten tintas metalizadas, fluorescentes, ni relieves o volúmenes pegados en el cartel”.

Los diseños se pueden presentar, junto con la documentación que establecen las bases, hasta el 23 de enero de 2026, tanto en formato físico como en digital.