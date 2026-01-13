Los vecinos de Muro tras la protección oficial de sus Beneïdes: “Estamos muy contentos, es un orgullo”

El Consell de Mallorca ha declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial las Beneïdes de Muro por su valor histórico, cultural, social e identitario y por su fuerte arraigo en Muro. El Consell Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial se reunió el lunes por la tarde en el claustro de Santa Ana de Muro para dar luz verde a la declaración que deberá ser ratificada por el pleno de la institución insular. El claustro se llenó de vecinos que no quisieron perderse el anuncio institucional. Maria Boyeras esperaba junto a un grupo de vecinas de Muro a que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, la vicepresidenta Antònia Roca y el alcalde Miquel Porquer hicieran el anuncio y no escondía su satisfacción. “Estamos muy contentos y satisfechos. Tengo 80 años y siempre he visto beneïdes en Muro. Es una manera de protegerlas y de conseguir que de cada año vaya más gente”.

El presentador de las Beneïdes de Muro, Francisco Sánchez. / R.F.

Francisco Sánchez es el presentador encargado de amenizar el desfile murer. Ya declaradas oficialmente Bien de Interés Cultural Inmaterial, el animador confiesa que “es un gran orgullo”. “Estoy muy contento por el pueblo, es lo mejor que sus beneïdes queden protegidas”, añade.

Informe

Damià Payeras es el investigador encargado de elaborar el informe que ha sido remitido al Consell de Mallorca para lograr la protección oficial de las Beneïdes de Muro. Recuerda que el alcalde Miquel Porquer en 2022 le pidió un informe y así fue como empezó a recopilar todo lo que había. El experto rememora que la devoción a Sant Antoni es ancestral, se remonta al siglo XIII. También explica que hay documentos que señalan que a principios del siglo XVIII había beneïdes en el convento. “Imagino que en la parroquia también se hacían pero la documentación de la parroquia data de 1839”, concreta. Además del informe histórico, el investigador elaboró un inventario de todos los elementos que participaban en el desfile murer desde el capellán con la capa pluvial, el estandarte de Sant Antoni que no debe faltar nunca, la murta, la organización del Ayuntamiento... En su informe, no faltan los testimonios orales y de prensa. “Desde que hay prensa, son una constante las referencias a unas beneïdes multitudinarias, de mucha participación y muchos animales”, señala.

El investigador 'murer', Damià Payeras. / R.F.

La celebración tiene sus orígenes documentados en la Edad Media y ha evolucionado a lo largo del tiempo sin perder su esencia. “Hace 100 años participaban los animales de trabajo que los payeses de Muro utilizaban para trabajar en el campo, además de rebaños de ovejas o vacas. Antiguamente, no había carrozas ya que se implementaron en los años 40”, resume el investigador que no duda en referenciar la evolución que ha vivido el desfile murer. “Las beneïdes han evolucionado. Han desaparecido los animales de trabajo pero ahora tenemos caballos de ocio. Las beneïdes han evolucionado así como ha evolucionado la sociedad”, concluye Damià Payeras.