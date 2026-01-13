Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Son Servera celebra 20 años del Cambio de Murta: dimonis, música y tradición en la calle Major

La familia Llull-Galmés mantiene viva la tradición del brote de mirto del santo en una capilla integrada en la fachada de su casa

Un momento del Cambio de Murta en Son Servera.

Un momento del Cambio de Murta en Son Servera. / Biel Capó

Biel Capó

Biel Capó

Son Servera

Fiel a su cita de cada 13 de enero, el Cambio de Murta de Son Servera celebra su vigésima edición. Aunque no está organizado por la Obrería de Sant Antoni, este acto se ha consolidado durante dos décadas como una de las tradiciones más emblemáticas de las fiestas y también como una de las más concurridas.

Momento del cambio de Murta.

Momento del cambio de Murta. / Biel Capó

En el número 76 de la calle Major, la familia Llull-Galmés mantiene viva esta celebración con el cambio de murta, en referencia al brote de mirto que porta el santo anacoreta, ubicado en una capilla incrustada en la fachada de su vivienda.

Personajes

Al encuentro no faltan los personajes imprescindibles de los festejos: el santo, los dimonis y la banda de música, que interpreta las melodías propias de la fiesta y acompaña un ambiente cargado de tradición.

Son Servera celebra 20 años del Cambio de Murta: dimonis, música y tradición en la calle Major

Lengua azul y gripe aviar en Mallorca: unas 'beneïdes' de Sant Antoni sin aves de corral ni vacas y con ovejas vacunadas

Los vecinos de Muro tras la protección oficial de sus Beneïdes: “Estamos muy contentos, es un orgullo”

SFM habilita trenes nocturnos y de refuerzo por las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià: consulte aquí los horarios

El Rey Carlos III condecora con la Medalla del Imperio Británico a la exregidora de Calvià Kate Mentink

GADMA alerta: seis erizos de tierra aparecen muertos en Binissalem y apuntan a un posible envenenamiento

Sant Antoni 2026: ¿En qué municipios de Mallorca es festivo?

