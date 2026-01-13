Son Servera celebra 20 años del Cambio de Murta: dimonis, música y tradición en la calle Major
La familia Llull-Galmés mantiene viva la tradición del brote de mirto del santo en una capilla integrada en la fachada de su casa
Fiel a su cita de cada 13 de enero, el Cambio de Murta de Son Servera celebra su vigésima edición. Aunque no está organizado por la Obrería de Sant Antoni, este acto se ha consolidado durante dos décadas como una de las tradiciones más emblemáticas de las fiestas y también como una de las más concurridas.
En el número 76 de la calle Major, la familia Llull-Galmés mantiene viva esta celebración con el cambio de murta, en referencia al brote de mirto que porta el santo anacoreta, ubicado en una capilla incrustada en la fachada de su vivienda.
Personajes
Al encuentro no faltan los personajes imprescindibles de los festejos: el santo, los dimonis y la banda de música, que interpreta las melodías propias de la fiesta y acompaña un ambiente cargado de tradición.
