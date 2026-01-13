Sant Antoni 2026: ¿En qué municipios de Mallorca es festivo?

Sant Antoni vuelve a encender las hogueras en Mallorca este 17 de enero de 2026, una fecha marcada con fuego en el calendario de muchos pueblos de la Part Forana. Aunque las celebraciones se extienden por toda la isla, solo algunos municipios tienen ese día como festivo local oficial.

El Govern de les Illes Balears detalla en el calendario laboral oficial de 2026 los festivos locales de cada municipio. Este año, el 17 de enero cae en sábado, lo que reduce su impacto en sectores laborales convencionales, pero no le quita protagonismo a una de las fiestas más queridas por los mallorquines.

¿Dónde será festivo Sant Antoni?

A continuación, te ofrecemos la lista completa de municipios y núcleos de Mallorca donde el 17 de enero será festivo local, según el BOIB. En algunos casos, el festivo solo se aplica a una parte del municipio, por lo que conviene revisar el núcleo específico.

Municipios donde el día de Sant Antoni es festivo

¿Y Palma?

En la capital balear, el festivo local no es el 17 de enero. Palma celebra a su patrón, Sant Sebastià, el 20 de enero, y también tiene festivo local el 24 de junio (Sant Joan). Por tanto, los centros de trabajo y colegios en Palma funcionarán con normalidad el día de Sant Antoni, aunque haya celebraciones culturales o escolares relacionadas.

Foguerons, beneïdes y tradición popular

Declarada de Interés Cultural en varios municipios, Sant Antoni es una celebración profundamente arraigada en los pueblos de la isla. Destacan las beneïdes, los cants de ximbomba, las gloses y, por supuesto, los dimonis .

Sa Pobla, Artà, Muro o Manacor han preparado programas festivos que incluyen concursos de carrozas, cenas populares, espectáculos y misas solemnes.