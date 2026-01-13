El Rey Carlos III condecora con la Medalla del Imperio Británico a la exregidora de Calvià Kate Mentink

El Rey Carlos III de Reino Unido ha otorgado a Kate Mentink -residente en Calvià, exconcejal del municipio y figura destacada de la sociedad local- la Medalla del Imperio Británico, una distinción que reconoce la labor que ha desarrollado en favor de sus compatriotas durante décadas, según informó este martes el Ayuntamiento.

Mentink es una de las dos únicas personas del Reino Unido residentes en España que han recibido este honor en la lista de este año. Junto a ella, también ha sido galardonado Terence Curran, jefe de bomberos voluntarios en Jávea (Alicante).

Mentink acredita una larga trayectoria política y asociativa en Calvià. En tiempos del alcalde Carlos Delgado (PP), fue la regidora responsable de Turismo y del departamento de Ciudadanos Extranjeros. Además, ha sido presidenta del Rotary Club Calvià, organizadora de los International Inter Schools Debates y, en la actualidad, colabora activamente con ASDICA, una asociación local que ofrece apoyo a personas con discapacidad y a sus familias.

"Estoy emocionada y encantada de recibir este honor; un premio más allá de mis sueños. Creo firmemente en el trabajo en equipo, especialmente en toda mi labor comunitaria y benéfica. Cada uno de los muchos voluntarios a lo largo de los años merece mi más sincero agradecimiento», manifestó Mentink, al conocer su inclusión en la lista de honores de la Corona británica.

En declaraciones recogidas en un comunicado, el embajador británico en España, Alex Ellis, destacó que esta residente en Calvià "ha pasado décadas fortaleciendo los lazos comunitarios en Mallorca, defendiendo los derechos de los residentes, promoviendo la integración y apoyando a las organizaciones benéficas locales". "Su liderazgo y servicio reflejan lo mejor del Reino Unido en España", enfatizó.

Integración en el municipio

Por su parte, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, destacó su trayectoria vital y profesional, al tiempo que subrayó la labor realizada por Mentink en favor de los vecinos de Calvià y de la integración "cohesionada de personas procedentes de tantos y diversos lugares".