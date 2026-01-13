Lengua azul y gripe aviar en Mallorca: unas 'beneïdes' de Sant Antoni sin aves de corral ni vacas y con ovejas vacunadas

El Govern ha recordado, con motivo de las tradicionales 'beneïdes' de Sant Antoni, que la participación de animales en estos actos está sujeta a estrictos requisitos sanitarios, adoptados en el marco de la situación epidemiológica actual en el archipiélago.

La presencia de enfermedades como la lengua azul y la gripe aviar y la vigilancia reforzada frente a la peste porcina africana obliga a extremar las medidas de bioseguridad y prevención para proteger la salud de los animales y de la ciudadanía.

Ovejas vacunadas en las 'beneïdes'

En este sentido, los animales de la especie ovina que participen en las 'beneïdes' deben estar vacunados y proceder de explotaciones también vacunadas contra los serotipos 3 y 4-8 del virus de la lengua azul, con el fin de minimizar el riesgo de propagación de esta enfermedad, que puede tener un impacto grave sobre el ganado y la producción.

Además, cualquier traslado de animales deberá ir acompañado de un certificado veterinario que acredite la desinsectación y desinfección tanto de los animales como del vehículo de transporte, con el objetivo de evitar la introducción de vectores que puedan transmitir agentes patógenos entre explotaciones.

Sin aves de corral de corral ni vacas

Por motivos sanitarios, no se permitirá la presencia de animales de la especie bovina ni de aves de corral, dado el riesgo que estas especies pueden suponer en la transmisión de enfermedades.

Solo se autoriza la presencia de aves de compañía que no sean aves de corral, siempre que se mantengan dentro de sus jaulas y se garantice que no tengan contacto con aves silvestres para evitar posibles contagios.

El cumplimiento de estas medidas es obligatorio y constituye una parte esencial de las acciones de protección y vigilancia sanitaria impulsadas por el Govern, según han reiterado.

La Conselleria ha insistido en que estas restricciones y requisitos garantizan que las 'beneïdes' de Sant Antoni puedan celebrarse con seguridad, se preserve la salud animal y se contribuya a la prevención de la propagación de enfermedades que podrían afectar gravemente al sector ganadero de Baleares.

Las autoridades sanitarias velarán por su cumplimiento y podrán realizar controles antes y durante los actos para asegurar su eficacia.