Dimite Catalina Morell como concejal del PP en Fornalutx

Catalina Morell ha presentado formalmente su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Fornalutx mediante un escrito entregado en el registro municipal. De manera paralela, la ya exedil también ha materializado su baja del Partido Popular, formación bajo cuyas siglas concurrió a las pasadas elecciones municipales de 2023.

En ambos casos, Morell ha alegado motivos personales para justificar su salida tanto del consistorio fornalutxenc como de la disciplina del partido. Esta renuncia deja al Partido Popular representado de forma provisional únicamente por su cabeza de lista, Antoni Andreu. Cabe recordar que, tras los últimos comicios, los populares obtuvieron dos actas de concejal, lo que los situó en la bancada de la oposición después de la victoria de la candidatura independiente liderada por el actual

Sucesión

La marcha de Morell activa ahora el proceso de sucesión para cubrir la vacante en el grupo municipal. Atendiendo a la lista electoral presentada en 2023, el siguiente candidato por orden de prelación es Joan Vicens, aunque el PP concretará en los próximos días quién asumirá finalmente el cargo. Una vez designado el sustituto, el Ayuntamiento deberá tramitar el acta ante la Junta Electoral Central, un procedimiento que podría verse demorado por la actual falta de secretario en la corporación. Esta ausencia de una figura técnica clave es crítica para el municipio, ya que impide, por el momento, la celebración de sesiones plenarias.