El Consell prevé empezar este año la obra del vial cívico entre Peguera y Camp de Mar

El Consell de Mallorca ha cifrado en 15 millones de euros la inversión prevista en obras para mejorar las carreteras de Calvià. Entre las actuaciones previstas, sobresalen la construcción del nuevo vial cívico entre Peguera y Camp de Mar y la mejora de la carretera que enlaza Palmanova con Calvià vila.

Así se ha puesto de manifiesto en una reunión celebrada este lunes entre el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual. El encuentro sirvió para analizar el calendario de las intervenciones, varias de las cuales arrancarán en los primeros meses del año.

Según informó la institución insular en un comunicado, el inicio de la construcción del vial cívico Peguera-Camp de Mar, dotado con 1,2 millones de euros, está previsto para este mes de enero. Paralelamente, y a petición del Ayuntamiento, se ha iniciado ya la redacción del proyecto para mejorar la carretera entre Palmanova y Calvià vila, una actuación que incluirá el tramo hasta el colegio Ágora Portals y que el Consell tiene previsto ejecutar también este 2026 con un presupuesto aproximado de cuatro millones de euros.

Es Capdellà y Esporles

Fernando Rubio anunció, además, que las obras de refuerzo del firme en la carretera entre Peguera y Andratx, una inversión de cinco millones, están a punto de finalizar. Asimismo, el proyecto de reforma de la vía entre es Capdellà y Esporles (otros cinco millones) ya está terminado y su ejecución podría iniciarse entre marzo y abril.

«Hemos mantenido desde el inicio de este mandato reuniones con el Ayuntamiento de Calvià para revertir la falta de modernización de las infraestructuras», declaró el conseller Rubio, quien subrayó el impulso inversor de 15 millones para el municipio.