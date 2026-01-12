Muro blinda su fiesta de Sant Antoni: El Consell de Mallorca declara Bien de Interés Cultural Inmaterial las ‘Beneïdes’

Las Beneïdes de Sant Antoni de Muro quedan protegidas. El Consell de Mallorca las ha declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICIM) por su valor histórico, cultural, social e identitario, y por su fuerte arraigo en Muro y en el patrimonio de la isla. La decisión la ha aprobado el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial, reunido esta tarde de lunes en el claustro de Santa Ana de Muro. Eso sí, la declaración deberá ser ratificada por el pleno del Consell de Mallorca. Dicho reconocimiento culmina el expediente impulsado por el Ayuntamiento de Muro y tramitado conforme a la Ley 18/2019 de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de Baleares, con el fin de proteger, preservar y garantizar la transmisión de esta celebración emblemática.

Momento del anuncio de Llorenç Galmés, Miquel Porquer y Antònia Roca, en el Claustre. / R.F.

En las afueras de la sala donde estaba reunido el consejo asesor, se ha generado cierta expectativa ante el anuncio. Unos aplausos desde su interior han dejado claro que las beneïdes de Muro acababan de protegerse. Tras la reunión, el alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha reconocido visiblemente emocionado que "es un hito histórico" para la fiesta de Sant Antoni murera. "A raíz de un acuerdo de pleno aprobado por unanimidad, se comprometieron a llevarlo a cabo. La vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, me dijo que el año que estaría hecho y así ha sido. Solo tengo palabras de agradecimiento porque es primordial preservar la fiesta de las Beneïdes tal y como está en estos momentos porque desconocemos qué sucederá con el paso del tiempo", ha desgranado Miquel Porquer. "Ahora las Beneïdes quedan protegidas y se mantendrá la estructura así como la hemos ido modulando a lo largo del tiempo", ha añadido.

Antònia Roca, Llorenç Galmés y Miquel Porquer, ayer en Muro. / R.F.

Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también ha estado presente en el acto y ha destacado que «las Beneïdes de Sant Antoni de Muro nos muestran una parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestra esencia". "Son las más importantes de Mallorca y por este motivo desde el Consell, a petición del Ayuntamiento de Muro, las hemos querido declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial. Este lunes la comisión de expertos ha dado luz verde a iniciar los trámites para que pueda ser aprobado de forma definitiva en el pleno de la institución insular", ha detallado Galmés que no ha dudado en agradecer a las personas y entidades que han contribuido a "mantener la esencia de esta fiesta". También ha reconocido que en un mundo tan globalizado, es clave "preservar lo nostro, las expresiones culturales de nuestra tierra". Galmés ha concluido que se trata de «una fiesta con una fuerte carga simbólica, que ofrece una experiencia sensorial completa e integra elementos visuales, sonoros, olfativos, gustativos y emocionales, que forman parte de la identidad colectiva del pueblo de Muro y del conjunto de Mallorca».

Acto más multitudinario

Las Beneïdes de Sant Antoni de Muro constituyen el acto central y más multitudinario de las fiestas del municipio y representan una expresión viva del vínculo histórico entre la comunidad, el ciclo agrario y la devoción a Sant Antoni, patrón de los animales. Su celebración combina rituales religiosos, elementos simbólicos, música, danza, gastronomía y una participación comunitaria intergeneracional que se ha mantenido de manera ininterrumpida a lo largo de los siglos. Su declaración como BICIM implica también el establecimiento de medidas de salvaguarda orientadas a garantizar su pervivencia, asegurar el bienestar de los animales participantes, preservar los bienes materiales asociados y fomentar la transmisión de los valores culturales e identitarios de la fiesta a las nuevas generaciones. La celebración tiene sus orígenes documentados en la Edad Media y ha evolucionado a lo largo del tiempo sin perder su esencia. Así ha integrado elementos tan característicos como la bendición de los animales, el desfile de carrozas, la presencia de los dimonis, los xeremiers, la banda de música, los gegants y los cabezudos, así como el uso de elementos simbólicos como el estandarte de Sant Antoni, la murta, el agua bendita o la indumentaria tradicional.

Cabre recordar que el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial fue creado en 2024 para proteger y salvaguardar las tradiciones y expresiones culturales de la isla. Este grupo de expertos está formado por el historiador Juan José Soler Martínez; la escritora e investigadora de literatura oral Caterina Valriu Llinàs; el cronista de la ciudad de Palma Bartomeu Bestard Cladera; la musicóloga Eugènia Gallego Cañellas y la artesana de moda e investigadora Joana Maria Borràs Riera.