El IES Porreres impartirá Bachillerato y tres nuevos ciclos de FP

La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado un proyecto para la ampliación del IES Porreres, con una nueva oferta formativa para los próximos cursos entre la que estarán las enseñanzas de Bachillerato y tres nuevos ciclos de FP. Al acto de presentación de esta iniciativa han asistido el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y la alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, que se han reunido con el equipo directivo del IES Porreres.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que durante este encuentro se ha anunciado que el IES Porreres impartirá Bachillerato por primera vez, ya que hasta ahora el centro solo ofrecía estudios de ESO. De este modo, se da un paso adelante para garantizar la continuidad educativa del alumnado del municipio "sin necesidad de desplazarse".

Además del Bachillerato, el centro ampliará su oferta en FP con el Grado Básico de Mantenimiento de viviendas, el Grado Medio de Actividades comerciales y el Grado Medio de Seguridad. Asimismo, también se contempla impartir los certificados profesionales de instalación y mantenimiento, comercio y marketing, seguridad y agraria.

Urbanizar los terrenos adyacentes

En la reunión también se ha informado que el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) comenzará a trabajar en la redacción del anteproyecto de ampliación del edificio del IES Porreres. Este paso es posible ahora que el Ayuntamiento de Porreres ha iniciado los trámites para urbanizar los terrenos adyacentes al centro, una actuación imprescindible para poder ceder oficialmente el solar necesario para la ampliación.

Las obras de urbanización son una condición previa para que el Ibisec pueda ejecutar el proyecto. La ampliación del IES Porreres es una obra incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas, que forma parte de la iniciativa 'Illes en Transformació' del Govern. "Con esta ampliación y la incorporación del Bachillerato y la nueva Formación Profesional, la Conselleria da un paso decisivo para que Porreres disponga de un centro de Secundaria que responda a las necesidades educativas de la comarca", han alegado.