Esporles inicia la segunda fase de obras para resolver los problemas de presión de agua en Ses Rotgetes

El Ayuntamiento de Esporles ha iniciado este lunes la segunda fase de obras en la red de abastecimiento de agua de la zona de Ses Rotgetes, con el objetivo de resolver de manera definitiva los crónicos problemas de baja presión que afectan a numerosos hogares.

Esta nueva intervención, presupuestada en 15.943,84 euros (IVA incluido), se centra en la renovación de un tramo de la tubería principal en la avenida de Ses Rotgetes. Los trabajos incluyen la instalación de una nueva conducción, una válvula reguladora de presión, ventosas trifuncionales y los empalmes necesarios, con la posterior reposición del pavimento, según informó el Consistorio en un comunicado de prensa.

La actuación da continuidad a una primera fase ejecutada en diciembre, que consistió en la colocación de seis ventosas para eliminar bolsas de aire, con un coste de 1.583,76 euros. Así, la inversión total del consistorio para solucionar el problema del suministro en esta área asciende a 17.527,60 euros.

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha destacado que "esta actuación es el resultado de una trabajo constante de seguimiento, coordinación técnica y comunicación con los vecinos afectados" para hallar "la solución más adecuada y definitiva a un problema complejo". Ferrà ha subrayado la coordinación con la regidora de Medio Ambiente, Maria Nadal, la brigada municipal y la empresa suministradora.

Mientras se ejecutan las obras, el Ayuntamiento mantiene medidas provisionales de abastecimiento mediante camiones cisterna para las viviendas con aljibe y bombeo que lo necesiten, una solución que se ha venido aplicando durante el tiempo que ha durado la incidencia.