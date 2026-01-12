Ampliarán el CEIP Juníper Serra de Petra para incluir 60 plazas de 0 a 3 años

La Conselleria de Educación y Universidades ampliará el edificio de educación infantil del CEIP Juníper Serra de Petra con la construcción de un edificio anexo que pasará a cubrir el primer ciclo, de 0 a 3 años, y contará con 60 plazas. Para construir la ampliación, el Ayuntamiento de Petra pondrá a disposición de la Conselleria varios solares contiguos al edificio actual. En la actualidad, el edificio dedicado a educación infantil del CEIP Juníper Serra acoge las aulas del segundo ciclo de la etapa educativa, de 3 a 6 años. Con la ampliación, Petra sumará un centro público con educación infantil de primer ciclo. Próximamente el proyecto será declarado de interés estratégico para la comunidad autónoma para agilizarlo "lo máximo posible". Además de la construcción para la educación de 0 a 3 años la actuación contempla la climatización del actual edificio de educación de 3 a 6 años.

Aulas

Con la ampliación, el centro dispondrá de dos aulas para alumnos 1 a 2 años, otras dos aulas de 2 a 3 años, una aula auxiliar y varias salas polivalentes.

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos, Ibisec, realizará un anteproyecto para conocer los requisitos de esta nueva construcción y los solares que serán necesarios.

El conseller Antoni Vera, que ha visitado Petra este lunes, ha afirmado que la actuación "cumple con el compromiso del Govern y de la Conselleria de ampliar las plazas públicas para alumnos de 0 a 3 años y que estas están siendo financiadas directamente por Educación".