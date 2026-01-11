Son Servera vibra con el primer baile de Sant Antoni y los 'dimonis'

La plaza de Sant Joan fue el escenario este sábado del multitudinario primer Ball de Sant Antoni de Son Servera. La plaza se llenó hasta la bandera para escuchar las primeras notas del Sant Antoni y ver por primera vez este año las danzas del Santo anacoreta, que no se rinde antes las tentaciones infernales del 'dimoni'.

La plaza se llenó hasta la bandera para ver el primer ball del Sant Antoni 'serverí'. / Biel Capó

La inmensa mayoría de los asistentes van ataviados con la indumentaria característica de estas fiestas en Son Servera, vestimenta de color negro, con llamativos dibujos del Sant Antoni y el 'dimoni serverí' y el característico pañuelo de cuadros alrededor del cuello, el conocido 'mocador de festa'.

La fiesta 'antoniana' levanta grandes pasiones en Son Servera. / B

Después de los primeros bailes 'santantoniers', es turno de las 'torradas' en las parrillas habilitadas por el Consistorio en la plaza de Sant Joan y calles adyacentes, momento para degustar la sobrasada o el 'botifarró', torrados en la brasa de leña. Pero la velada no acaba aquí, ya que la música primero y el correfoc después, serían los protagonistas hasta entrada la madrugada.