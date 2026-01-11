La gestión de la cantina del muelle de Porto Cristo sale a licitacion

Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha decidido iniciar el proceso para conceder administrativamente el uso del local destinado a cantina en la zona del puerto de Porto Cristo, en Manacor, mediante un concurso público.

El objetivo de esta iniciativa es "asegurar la participación de todas las personas o empresas interesadas en gestionar el servicio y, al mismo tiempo, seleccionar la mejor oferta según los criterios establecidos en los pliegos de la licitación", explica la entidad pública.

El local está situado en un punto estratégico del puerto, lo que permitirá "ofrecer servicios de restauración y atención directa a los usuarios, embarcaciones y visitantes, contribuyendo a la mejora de la experiencia portuaria".

Con esta medida, "el Govern refuerza la gestión de los puertos autonómicos, impulsando servicios que mejoran la oferta portuaria y favorecen la actividad económica de la zona", concluye PortsIB.