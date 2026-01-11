Sant Antoni 2026
Cas Concos celebra las Beneïdes de Sant Antoni más tempranas
El acto tradicional ha contado con una elevada participación popular en un domingo soleado
La localidad de Cas Concos, en el municipio de Felanitx, ha celebrado este domingo las tradicionales Beneïdes de Sant Antoni, unas de las primeras que se celebran en Mallorca, ya que la mayoría de municipios organizan las Beneïdes el día 17, festividad de Sant Antoni.
La tradición ha contado con una elevada participación popular en el entorno de la iglesia, donde se han bendecido numerosos animales domésticos. No han faltado las carrozas con motivos de la payesía, los carros tirados por caballos, el 'ball de bot' y los 'dimonis', elementos que forman parte de la tradición de la festividad del patrón de los animales.
Este pasado sábado por la noche, Cas Concos encendió los 'foguerons' y contó con la actuación de Abeniara. Los diferentes núcleos de Felanitx como Portocolom o Es Carritxó celebran estos días numerosos actos de las fiestas de Sant Antoni.
