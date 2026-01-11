Calvià celebra la mejora de la imagen internacional de Magaluf

El Ayuntamiento de Calvià celebra este domingo mediante una nota de prensa la evolución en positivo de la imagen internacional que proyecta el núcleo turístico de Magaluf, que ya no solo es sinónimo de juerga y desenfreno sino de un turismo "cada vez más refinado y familiar", según subraya la institución municipal tomando como referencia un artículo del diario británico 'The Independent', que "certifica el final de la vieja imagen de la zona en favor de una oferta familiar de calidad".

Así, el municipio del Ponent aplaude la percepción internacional del que llama el 'nuevo Magaluf', que a ojos de un sector de la prensa británica "se está convirtiendo silenciosamente en la escapada más cultural de España", una afirmación que aparece en el titular de la citada información, en la que la redactora "narra su experiencia de unos días en la localidad 'calvianera' el pasado mes de octubre y pone de manifiesto cómo el destino ha conseguido despojarse de sus viejos fantasmas, señalando como claves del éxito, entre otros, las estrictas normativas contra el comportamiento incívico", apunta el Consistorio respecto a este artículo que confirmaría el cambio de tendencia experimentado en Magaluf, que a pesar de ello sigue siendo uno de los destinos preferidos de la juventud británica.

Una imagen de la playa de Magaluf. / Ajuntament

"El reportaje subraya un dato contundente que avala el cambio de paradigma impulsado por el Ayuntamiento de Calvià y el sector privado: actualmente, cerca del 80% de la planta hotelera de la zona corresponde a establecimientos de elevada categoría", apunta el Ayuntamiento citando el artículo periodístico y expresa su satisfacción porque "el enfoque en la calidad está dando sus frutos, atrayendo a nuevas nacionalidades y perfiles de viajeros". "A la periodista le llama la atención que familias francesas o ucranianas escogen Magaluf para disfrutar de la zona", recoge la institución municipal.

Además de atraer a un turismo más familiar y pausado, Magaluf "sorprende" a su principal mercado emisor por su "efervescencia cultural" en el corazón del ocio nocturno. El artículo de 'The Independent' ·"elogia el Festival de Literatura Expandida Magaluf, explicando cómo, en la última edición, autores de talla mundial como Helen Fielding ('Bridget Jones') o Siri Hustvedt congregaban a multitudes de asistentes", explica el Ayuntamiento.

El contenido del artículo, que también ha sido recogido por el portal estadounidense AOL (America Online) satisface a Calvià porque viene a certificar que la reconversión turística "no es solo marketing, sino un éxito tangible" y reconocido en la prensa internacional. Y es que otro medio especializado, Travel and Tour World, ha sentenciado en un reciente artículo que Magaluf es un nuevo destino que ofrece numerosos atractivos pensados para el turismo familiar de ocio diurno.

Imagen aérea del conocido destino turístico de Calvià. / Ajuntament

La prensa nacional "también certifica este cambio de rumbo" con varias publicaciones que destacan la "transformación sostenible" de Magaluf y la "renovación del destino" que ahora ofrece "experiencias de valor durante todo el año". El Ayuntamiento se refiere también a un artículo publicado en otro medio nacional que destaca que el núcleo ha puesto fin al balconing.

Según el Consistorio, este "clima de optimismo" también cuenta con el respaldo de las grandes cadenas del sector turístico. Gabriel Escarrer, CEO de Melià Hotels International, "ha calificado de ejemplar la colaboración entre el sector público y privado y ha analizado el proceso de transformación que está viviendo Magaluf, señalando que este modelo es el camino a seguir para consolidar un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo". La renovación del Paseo Marítimo es la "guinda del pastel" a la inversión privada, según Escarrer.