Sant Antoni 2026 | Los Dimonis Tradicionals de Muro cumplen 40 años: “Las Beneïdes son sinónimo de responsabilidad y fiesta con el pueblo”

Muro es un pueblo con devoción por los dimonis. Este lunes se presenta a las 20 horas en la sala de audiciones del Convent el documental Dimonis Tradicionals de Muro, 40 anys, un paseo audiovisual por la historia de los también conocidos como dimonis de les Beneïdes, las figuras diabólicas que cada 17 de enero hacen de las suyas en el carrer Nou. Son polissons, disfrutan jugando con la gente y son los encargados de poner orden en las multitudinarias beneïdes. Sus graneres [escobas] están entre lo más temido por el público apostado en las aceras.

La pieza, encargada por el Ayuntamiento de Muro a la entidad que gestiona los Dimonis de sa Pedrera y los Tradicionals, propone un relato contado desde la perspectiva de los propios dimonis. El documental cuenta con dirección ejecutiva y realización de Miquel Capó, sonido de Txema González y dirección de Miquel Àngel Tortell, y combina grabaciones actuales —rodadas durante Sant Antoni 2025— con imágenes antiguas que ayudan a entender por qué Muro presume de dimonis como quien presume de memoria.

La colla en la IV Dimoniada de Muro de 1987. / Dimonis Tradicionals de Muro

Tortell explica que son los propios dimonis quienes relatan en el reportaje la actualidad de la colla y cómo se vive la fiesta desde dentro. “Es un recorrido vivencial”, resume. “El día de les Beneïdes es el gran día de los Dimonis Tradicionals, es su jornada más intensa. Tienes responsabilidad, un gran espacio para jugar y hacer fiesta con el pueblo. Formar parte de una celebración popular es muy divertido. Los dimonis lo viven con mucha intensidad”, desgrana. Y añade que la colla atraviesa un momento “digno de hacer un documental”. Ese es, quizá, el valor principal del reportaje: fijar en imágenes un legado que se transmite en la calle, en la respiración detrás de la careta y en esa mezcla de orden y juego que convierte a los Dimonis Tradicionals en algo más que una postal festiva.

Aunque el documental está muy centrado en los Dimonis Tradicionals, también presenta las otras dos colles que hay en Muro: los Dimonis dels Tres Tombs y los Dimonis de sa Pedrera, nacidos en 2006. Y es que la figura del dimoni en Muro ha ido ligada a las fiestas de Sant Antoni. El más antiguo del que se tiene constancia era propiedad de la Societat de les Bísties, que además de la colla gestionaba Sant Antoni. Aquellos dimonis fueron custodiados por las monjas franciscanas. En cambio, los actuales son diez y datan de mediados de los años 80. “Los dimonis negres tienen entre 39 y 41 años; por eso decimos que cumplen 40”, puntualiza Tortell, que recuerda que nacieron en plena recuperación de elementos de la cultura popular, en una democracia incipiente.

Los dos primeros dimonis que se recuperaron en Muro fueron los dos caparrots verdes, en 1985, de la mano del escultor Pep Fluizà. El resto de figuras que integran la colla se presentaron con motivo de la IV Trobada de Dimonis, celebrada en Muro en 1987. Dos fueron obra de Joan Pujol y las otras seis las creó Jaume Figuera.

Durante estas cuatro décadas la colla ha vivido altibajos, hasta que en 2011, a petición de la colla de correfoc —los Dimonis de sa Pedrera—, se produjo un vuelco importante: se restauraron las caretas y se renovaron los vestidos. Además, un grupo de jóvenes ilusionados quiso formar parte de aquella colla de dimonis polissons y cargados de energía. Y es que en Muro, cada granerada de los dimonis no solo asusta y divierte a partes iguales: también recuerda que la tradición sigue más viva que nunca.