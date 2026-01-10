Sant Antoni 2026
'Sa troncada' recoge la leña para los 'foguerons' de Son Servera
Decenas de personas participan en esta tradición que culmina con una suculenta comida a base de 'aguiat de pilotes'
Uno de los actos incorporados a las fiestas de Sant Antoni de Son Servera, ya hace más de una década, es sa Troncada, una excursión a la montaña para recoger la leña que quemará en los foguerons la víspera de Sant Antoni. Una nueva tradición que se ha llevado a cabo este sábado por la mañana con la participación de una gran multitud de vecinos y vecinas de la localidad del Llevant de Mallorca.
De buena mañana y con un viento gélido que no dejaba de soplar, la comitiva, formada por tres tractores y una multitud, entre ellos muchos jóvenes, ha salido hacia la montaña de Son Corp, donde los participantes han recogido leña durante toda la mañana, solo interrumpida para reponer fuerzas en una típica merienda.
Pero si hay algo característico del acto es el almuerzo de sa Troncada, que se celebra en la plaza de Sant Joan con un menú típico y esperado por todos los participantes. Se trata del Aguiat de pilotes que cocinan las curtidas manos de las cocineras de la asociación de las personas mayores, para deleite de todos los participantes al evento y también de los que buscan colarse para disfrutar con un plato de tan exquisito manjar.
En esta ocasión, las expertas cocineras han elaborado para su aguiat un total de 1487 pilotes, algo más de lo que prepararon la anterior edición. La comida culmina con el cántico de las típicas gloses de Sant Antoni y a partir de aquí no cesan los actos santantoniers, hasta la medianoche, con el firó, la carrera de Botifa rum rum, el primer baile del dimoni y los correfocs.
