El primer Pi infantil de Pollença tiene una ganadora: Isabel Rotger

El núcleo de Cala Sant Vicenç ha sido el escenario, este sábado por la mañana, de una de las grandes novedades de las fiestas de Sant Antoni de Pollença: El Pi infantil.

Una tradición que ahora también pueden disfrutar los más pequeños y que reúne todos los ingredientes de la fiesta del Pi de Sant Antoni que se celebra el día del patrón tanto en Pollença como en el Moll, pero con algunas particularidades para adaptar la tradición a la edad de los participantes, como la altura mucho más baja del pino, la falta de jabón en el tronco para facilitar la subida y la colocación de arneses en el cuerpo de los pequeños para garantizar la seguridad de quienes lo intentan. Y, a diferencia de la fiesta clásica, en la que hasta la fecha solo se han impuesto hombres, en esta ocasión la ganadora ha sido una niña: Isabel Rotger.

Numerosos niños han participado en la preparación del árbol. / Ajuntament

Los participantes, niños y padres, se han concentrado a las 9 de la mañana en el mirador de Cala Barques para ir a buscar el pino infantil con el acompañamiento de los ‘xeremiers’ Orats de Pollença. Al igual que con la fiesta tradicional, el árbol se ha pelado para posteriormente ser transportado hasta la Plaça dels Pins para ser plantado. El Ayuntamiento, representado en la fiesta por el alcalde Martí March, ha aportado las 'torradoras' y ha invitado a los presentes a pan, tomate y 'arengades'.

El acto ha contado con una gran participación popular. / Ajuntament

La iniciativa ha sido todo un éxito, ya que más de 150 niños y niñas se han apuntado para participar en la fiesta. Después de varios intentos, la niña Isabel Rotger ha coronado el árbol con éxito. Todo apunta a que la novedad de las fiestas de este año, una propuesta del Consell d’Infants en el ámbito del proceso participativo 'Quines festes volem?', tendrá continuidad a partir de ahora en la fiesta popular más esperada del invierno por los ‘pollencins’.