Calvià empezará en febrero a cobrar por la recarga eléctrica de vehículos

A partir del próximo 2 de febrero de 2026, las estaciones de recarga de titularidad municipal pasarán a ser de pago en el municipio de Calvià, que aplicará unas tarifas de 0,25 euros por kWh y de tres euros por cada hora o fracción horaria que exceda las cuatro horas de estacionamiento gratuitas previstas en las plazas de recarga. El Ayuntamiento de Calvià explica en una nota que "mantiene su firme apuesta por el fomento de las energías alternativas a los combustibles fósiles, priorizando el uso de energías limpias frente a los carburantes tradicionales". Por este motivo, "la administración local continúa desplegando acciones que faciliten el uso del vehículo eléctrico en nuestras vías, alineándose con las estrategias de transición energética y los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero fijados tanto por el Gobierno central como por la Unión Europea".

Hasta la fecha, añade el Consistorio, "se han destinado recursos y esfuerzos a consolidar una infraestructura de recarga homogénea en toda la isla, con el fin de dar confianza a la ciudadanía de que la movilidad cero emisiones es una opción práctica y segura para la población. Una vez consolidada esta fase inicial de despliegue, y en sintonía con la gestión que ya aplican numerosos municipios, se introduce un nuevo modelo de gestión".

La implantación de este precio público tiene como finalidad principal "asegurar la sostenibilidad financiera de la red, fomentar un uso responsable de los puntos de recarga, favorecer la rotación de vehículos y garantizar el acceso al servicio al mayor número posible de usuarios". El Consistorio reinvertirá estos ingresos en la mejora y el mantenimiento de los puntos activos, que actualmente se encuentran distribuidos en núcleos como Calvià Vila, Es Capdellà, Peguera, Santa Ponça, Son Ferrer, Palmanova y Costa d’en Blanes.

Los usuarios podrán activar la recarga y realizar el pago de manera sencilla mediante la aplicación móvil "MELIB 2025" de la red de Movilidad Eléctrica en las Islas Baleares (MELIB). Se puede instalar a través de Android o iOS. La aplicación MELIB "garantiza la interoperabilidad de toda la red pública de las Islas e incluye un mapa web en el que se muestra la ubicación de los puntos de recarga pública integrados en el sistema y su estado en tiempo real".

Bonificaciones vigentes

Para seguir apoyando la implantación del vehículo eléctrico en el entorno urbano, el Ayuntamiento mantiene los siguientes incentivos: estacionamiento gratuito en zona ORA para vehículos eléctricos debidamente identificados y bonificaciones de hasta el 75% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para vehículos de propulsión exclusivamente eléctrica.

La ordenanza establece que las plazas de recarga están reservadas exclusivamente para vehículos eléctricos que estén realizando efectivamente el servicio de carga. El tiempo máximo de estacionamiento permitido es de 4 horas; una vez completada la carga o superado este tiempo, el vehículo debe retirarse inmediatamente. En caso de incumplimiento, la Policía Local queda facultada para retirar el vehículo y sancionarlo.