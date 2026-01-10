El arquitecto Jaume Mayol destaca el valor histórico del colegio Es Putxet de Selva

Este pasado viernes, el edificio de Kollflex de Selva acogió una conferencia a cargo del arquitecto Jaume Mayol Amengual titulada 'L'arquitectura escolar de Guillem Forteza, vivència d'un model' en la que el técnico puso en valor el colegio público Es Putxet de Selva, obra de Guillem Forteza, como un referente con un elevado "valor histórico, arquitectónico y social que forma parte de la memoria colectiva del pueblo". El acto, presentado por la periodista Margalida Solivellas, estuvo organizado por la plataforma Salvem es Putxet, que reivindica la reforma integral del colegio histórico de Selva frente a la intención del Govern y el Ayuntamiento de construir un nuevo colegio en el municipio, un proyecto que este colectivo considera innecesario.

Durante su intervención, Jaume Mayol destacó que Guillem Forteza proyectó más de 100 escuelas en Balears durante la época de la República, "concebidas con criterios avanzados para su tiempo: luz, ventilación, higiene, integración en el casco urbano y una clara vocación de servicio público". Entre estas escuelas se encuentra la de Selva, hoy CEIP Es Putxet, un edificio que actualmente permanece cerrado desde abril de 2024 por decisión del Govern debido a que se detectaron unas deficiencias que, según un sector de la comunidad educativa de Selva, son salvables mediante una rehabilitación integral.

El arquitecto Jaume Mayol, durante el acto, junto a la presentadora, Margalida Solivellas. / DM

La charla se completó con el testimonio de M. Antònia Roig, maestra jubilada, que compartió su experiencia en la Escola Graduada de sa Pobla, también proyectada por Guillem Forteza y restaurada integralmente, convirtiéndose hoy en "un centro educativo plenamente funcional, digno y adaptado a las necesidades actuales". "Su exposición sirvió para demostrar que la reforma integral es posible, viable y respetuosa con el patrimonio, sin necesidad de desplazar a la escuela fuera del casco urbano", subraya la entidad organizadora.

La plataforma destaca "una participación de audiencia excepcional, nunca vista hasta ahora en un acto de estas características en Selva, lo que evidencia el interés, la preocupación y el compromiso de la ciudadanía con el futuro de la escuela pública y del pueblo".

Este acto se enmarca dentro de la lucha de la plataforma Salvem Es Putxet, que "defiende con firmeza la reforma integral de la escuela actual ante el proyecto de construcción de una nueva escuela en suelo rústico". La plataforma reivindica "un modelo educativo arraigado en el pueblo, sostenible, seguro y respetuoso con el territorio, y reclama que se tengan en cuenta criterios históricos, técnicos, ambientales y económicos antes de tomar decisiones irreversibles".

"La gran respuesta ciudadana confirma que ésta no es una lucha de unos pocos, sino una reivindicación colectiva para preservar el patrimonio, garantizar una educación de calidad y decidir con responsabilidad el futuro de Selva", concluye la entidad cívica.