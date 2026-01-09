El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas. Las tres religiosas que permanecían se trasladan a otras comunidades de las Misioneras de los Sagrados Corazones de Mallorca, ya que la congregación así lo ha considerado. Este sábado a las 11 horas se celebra en el municipio una misa de despedida, que oficiará el Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. En principio, se mantendrá el espacio como Casa de Espiritualidad de la misma forma que ha funcionado hasta ahora.

Más de 50 años después, el Santuario de Santa Lucía se queda sin monjas de las Misioneras de los Sagrados Corazones. Desde 1973 esta comunidad religiosa cuidaba este edificio propiedad de la Diócesis de Mallorca, pero dejaron de hacerlo la semana pasada. Las tres monjas que vivían allí han sido trasladados a diferentes comunidades de la misma congregación: dos a Pollença y una a Llucmajor. El Obispado de Mallorca reemplazará próximamente el trabajo que hacían estas religiosas. Por el momento, hay un vigilante de seguridad para evitar okupaciones, pero aún así se puede visitar el Santuario.

Las Misioneras de los Sagrados Corazones, tras dejar el Santuario de Santa Lucía, se quedan con cinco espacios en Mallorca: la comunidad de Palma, la de Pollença, Campos, Llucmajor y el Colegio Jesus María en Palma.

Taltavull oficiará la misa de despedida este sábado

El obispo de Mallorca oficiará este sábado a las 11 horas en la iglesia de Mancor de la Vall la misa de despedida de las tres monjas que dejan el Santuario de Santa Lucía. La marcha no supondrá un cambio de uso del espacio, ya que la intención es mantener el lugar como la Casa de Espiritualidad de la misma forma que ha funcionado hasta ahora y se reemplazará próximamente el trabajo que hacían ellas.

El Santuario de Santa Lucía es un edificio que se erige sobre el puig de Suro, a 345 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar frecuentado por senderistas, habitual en las rutas ciclistas y apreciado por todos los ‘mancorins’. Cuenta con unas grandes vistas panorámicas de Mallorca en el que las Misioneras de los Sagrados Corazones ofrecían: “Participar con nosotras en algunos actos litúrgicos. Momentos de silencio, oración, meditación y contemplación. Acompañamiento individualizado y por grupos. Tiene grandes espacios para disfrutar contemplando la naturaleza, salas de reuniones, dos capillas, habitaciones dobles e individuales, algunas con baño. Régimen de pensión completa y disponibilidad ante lo que se necesite”.

Tristeza en Mancor de la Vall

La noticia ha caído con “tristeza” en Mancor de la Vall. Estas religiosas acudían a las misas y hacían mucha “vida de pueblo”, aseguran los vecinos. Así que entre los feligreses no ha sentado bien que un lugar tan importante para el municipio se quede sin esta congregación que hace más de 50 años habitaba el Santuario de Santa Lucía.