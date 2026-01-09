El Port de Pollença ya tiene a punto su Pi de Sant Antoni

Este viernes se ha talado en Formentor el Pi de Sant Antoni que será escalado el próximo 17 de enero, festividad del patrón de los animales, en el Port de Pollença. De esta forma, tanto Pollença como el Moll ya tienen preparados los árboles para celebrar la popular tradición el día de Sant Antoni. El pino del Port de Pollença mide unos 22 metros de altura.

Al igual que en Pollença, el árbol ya se había seleccionado con antelación. Una comitiva formada por decenas de personas se ha desplazado por la mañana hasta Formentor para derribar el árbol a base de hachazos. El proceso ha sido "rápido y sin complicaciones", ha informado el Ayuntamiento.

Después de unas cuantas maniobras, el árbol ha sido trasladado con la ayuda de un tractor hasta una explanada, donde se han iniciado los trabajos para dejar a punto el árbol de cara al próximo 17 de enero. Se han cortado las ramas y se ha pelado. Todo preparado para que el día de Sant Antoni pueda ser transportado hasta el Moll, donde los más preparados intentarán coronarlo después de que el tronco haya sido untado con material deslizante.