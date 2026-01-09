Futur Llubí anuncia la ruptura de la coalición con El Pi por su "deriva soberanista"

El partido Futur Llubí ha anunciado la ruptura del acuerdo electoral que alcanzaron con El Pi en las pasadas elecciones de 2023, en las que la coalición consiguió tres ediles que actualmente engrosan las filas de la oposición municipal. El equipo de gobierno 'llubiner' está formado por un pacto entre Més per Llubí, con cinco regidores, y Feina per Llubí, con uno.

La asamblea de afiliados de Futur Llubí "ha decidido no renovar el acuerdo de coalición electoral que manteníamos con El Pi desde las elecciones municipales y autonómicas de 2023", explica la formación local en una nota, y añade que la decisión se debe a la integración de El Pi en la nueva coalición Per Mallorca con el partido SOM Mallorca, "una formación de carácter soberanista y de izquierdas, en la que también participan personas procedentes de Esquerra Republicana de Catalunya y de la Assemblea Soberanista de Mallorca".

Futur Llubí expresa su "respeto" hacia todas las opciones políticas, pero añade que "la nueva orientación ideológica de El Pi se aleja claramente de nuestros valores, principios y proyecto político". "No compartimos ni la deriva soberanista ni el posicionamiento ideológico de izquierdas que representa esta nueva coalición", apunta.

La formación apunta que "el acuerdo firmado hace tres años respondía a un contexto político concreto y a unos objetivos compartidos en aquel momento. A día de hoy, ese marco ha cambiado de manera sustancial, lo que hace imposible mantener una coalición que ya no refleja la voluntad ni el compromiso político de Futur Llubí con nuestros votantes".

Por este motivo, el próximo lunes 12 de enero presentará formalmente esta decisión mediante su entrada en el registro del Ayuntamiento de Llubí, con el objetivo de dar cuenta de la misma en el pleno municipal que se celebrará el próximo 19 de enero. "Futur Llubí continuará trabajando desde la independencia política, defendiendo un proyecto propio centrado exclusivamente en Llubí, basado en el sentido común y en una gestión responsable, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestro municipio", concluye la formación.