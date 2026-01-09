El Clamater de sa Pobla, Pep Cirer: “El ‘Visca Sant Antoni’ es un grito en defensa de la cultura de nuestro pueblo”

El martes el Clamater de Sant Antoni de sa Pobla 2026, Pep Cirer, estaba haciendo un 'variat' por la Plaza Mayor cuando sin saberlo empezaban diez días santantonians o frenéticos hasta llegar a Sant Antoni. Cirer no pudo entrar en la Iglesia el día de su elección, al estar abarrotada de gente en el Sus de Sant Antoni. Se enteró de su proclamación a escasos metros de la Iglesia de Sant Antoni Abat. "¿Será verdad?", se preguntó, al acercarse una persona a darle la enhorabuena. Al llegar a la parroquia sólo pudo confirmar que era el elegido para clamar el 'Visca Sant Antoni' después de Completes, el día de la Revetla de Sant Antoni, el próximo 16 de enero. Hoy el pueblo irá hasta su casa con motivo de la Benvinguda al Clamater.

¿Qué representa para usted ser clamater de sa Pobla?

Representa más de 700 años de historia. Son mensajes que vienen de tiempos muy lejanos. Es un respeto de todas las generaciones pasadas hasta llegar aquí, que hemos podido mantener. Es un orgullo y una responsabilidad, que asumo con ilusión. Te sientes más 'pobler' que nunca.

Para que el lector pueda hacerse una idea de la importancia de esta figura, ¿cómo explicaría por qué es tan simbólico el clamor de ‘Visca Sant Antoni’ de después de Completes?

Tiene una parte cultural, tradicional y de sentido de pueblo.

Pep Cirer posa para esta entrevista. / Tonina Crespí

El clamor es un grito ritual, pero también puede ser un mensaje. ¿Qué le gustaría transmitir con su Visca Sant Antoni?

Es un grito intemporal. Es un grito a la defensa de la cultura de nuestro pueblo. Es no dejar perder el sentido que tenemos de nuestras fiestas, nuestro patrimonio, vivir de la tierra. Hoy en día somos interculturales. Poder conservar nuestra cultura y poderla integrar a los 'nouvinguts' es un trabajo que tiene que ser constante y nos tiene que gustar hacerla, porqué sino se puede perder. Este grito defiende que no perdamos nuestra identidad. Culturalmente nos quedan las fiestas.

¿Tiene algún recuerdo de infancia de Sant Antoni?

Lo que más recuerdo son los glosadores. Con mi padre iba por los bares. Eran esas noches de canto. Era un día que no tenía nada que ver con los otros. Es lo que hoy podríamos decir la 'Nit Bruixa'.

En pocas palabras, ¿cómo definiría la esencia de Sant Antoni en Sa Pobla?

Es una pasión.

¿Qué es imprescindible para usted en este día tan señalado: foguerons, glosesespinagadesdimoniscaparrotsCompletes…?

Todo. Es como una cronología que vas pasando y no te puedes perder ningún acto.

Este año se celebran 20 años de la colla Gatarrots, ¿cómo se le ocurrió y qué aporta esta colla irreverente al Sant Antoni pobler?

Todo surgió como una sátira. Convoqué a mis amigos. Cabe recordar que para ser caparrot se hace un sorteo: hay mucha gente apuntada y no todos pueden serlo. Se me ocurrió que, la noche del día 16, cuando ya hubieran bailado nuestros honorables Caparrots, haría un baile de cabezudos a mi estilo. No sabía cómo crearlo. En vez de hacer un cabezudo, nos pintamos la cara. Empezamos haciendo un sorteo en el estudio: la gente apunta su nombre o el de otra persona. Llegas, te apuntas, se sortea y aprendemos a bailar en cinco minutos. Mi idea el primer año no era salir a la plaza, pero al final surgió. Y al año siguiente quedamos para bailar en el estudio, aunque volvimos a acabar en la plaza. Ahora ya salimos con la Xaranga. Se hace en Can Soler: se celebra el sorteo y ensayamos cinco minutos, pero como son los hijos de mis amigos ya saben bailar. También hacemos un juramento: prometer bailar como nuestros honorables Caparrots.

¿Hay conexiones entre Sant Antoni y su manera de entender el campo?

Sant Antoni era un santo rodeado de animales, preocupado por ellos y por la tierra. Esa conexión es inspiradora: si veneramos a Sant Antoni, automáticamente deberíamos venerar también la tierra. Hoy en día, en cambio, tenemos otros “santos” que no son tan respetuosos con ella, como el consumismo. No son tan auténticos ni tan cercanos como la sencillez con la que se nos ha enseñado a tratar las cosas. Sant Antoni, en cambio, trataba a los animales con mucho respeto. Además, Sant Antoni tiene una gastronomía muy ligada a la fiesta: es un nexo de unión, con productos de temporada que hemos conectado con Sant Antoni.

Si tuviera que quedarse con un olor de Sant Antoni...

El humo.

Y con un sonido...

El de sa Ximbomba.

¿Qué le pide a Sant Antoni?

Que no de mucha fuerza para tener seny.