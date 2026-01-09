Banderas, pasacalles y tradición: la ‘Abanderada de Sant Antoni’ gana protagonismo en Son Servera

Las banderas de Sant Antoni de Son Servera nunca habían sido tan protagonistas como lo vienen siendo en los últimos dos años. La Asociación Juvenil Serverina Es Borregos, gran baluarte de la fiesta santantoniera en el pueblo, solicitó a la Obrería poder potenciar todavía más la celebración. Así, acordaron dar mayor relevancia a un acto que hasta entonces había pasado desapercibido. La intención era que las banderas de diversos colores, que visten de alegría el campanario de la iglesia durante los festejos, ganaran visibilidad y protagonismo. De este modo nació la Abanderada, que este viernes celebra su tercera edición.

Así, los jóvenes se reunirán hoy quince minutos antes de las 21 horas en la plaza Nova y, entre cánticos propios de la fiesta, iniciarán un recorrido por las calles de Sant Antoni y Pere Antoni Servera hasta llegar a la plaza de Sant Joan. El trayecto se realizará con las banderas portadas por siete abanderados, elegidos entre la Obrería, el Ayuntamiento y la asociación juvenil.

En esta ocasión, por parte de la Obrería han sido elegidos familiares de Antonio Peñafort, antiguo obrer major de Sant Antoni, y representantes de la empresa Hermanos Pallicer, en reconocimiento a su colaboración desinteresada durante muchos años en los festejos. Por parte del Ayuntamiento participarán el alcalde, Jaume Servera, y la antigua regidora de fiestas, Marga Vives. En representación de la asociación juvenil, los elegidos son Joan Capó, primer y único presidente que ha tenido la entidad y que ahora finaliza su mandato, y Tomeu Servera, socio fundador de la asociación. Encabezando el séquito estará la destacada deportista serverina Nuria Iturrioz.

Pasacalles

El recorrido se realiza en forma de pasacalles, amenizado por la Banda de Música local. Una vez en la plaza de Sant Joan, las banderas se colocan en lo alto de la torre del campanario de la iglesia, donde lucirán hasta pasados los festejos. Seguidamente, la banda interpretará el primer Sant Antoni, entre cánticos y danzas de la multitud asistente, y el acto finalizará con una torrada popular.

Así, la Abanderada se ha convertido en el pistoletazo de salida de los numerosos actos que se celebran en honor al Santo Anacoreta en Son Servera.