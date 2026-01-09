APAEMA rechaza el acuerdo UE–Mercosur y apoya las movilizaciones agrarias en Cataluña

La Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (APAEMA) ha expresado su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, recientemente formalizado, al considerar que puede tener “graves consecuencias” para el sector agrario de Mallorca, especialmente para la agricultura ecológica y las explotaciones familiares.

En diciembre la entidad ya denunció que este tratado abre la puerta a la importación masiva de productos agrícolas producidos bajo unos estándares sociales, ambientales y sanitarios muy inferiores a los exigidos a los agricultores europeos, generando una situación clara de competencia desleal. Ahora, tras el visto bueno al acuerdo, asegura que estas alertas “se confirman” y han generado una respuesta en el sector. En este contexto, la asociación ha mostrado su apoyo explícito a las acciones de Revolta Pagesa de Catalunya, compartiendo sus reivindicaciones contra un modelo de política comercial que, aseguran, “sacrifica” la agricultura local, la agroecología y la soberanía alimentaria en favor de un mercado globalizado.

La organización mallorquina afirma que el acuerdo pone en riesgo el modelo de agricultura que defiende: una actividad “arraigada al territorio”, basada en criterios ecológicos, con precios justos y capacidad de garantizar alimentos sanos y de calidad. “Aceptar este tratado es profundizar en un modelo que penaliza a quien hace bien las cosas y debilita el tejido agrario local”, señalan.

Rechazo

En su posicionamiento, APAEMA reafirma su rechazo al acuerdo UE–Mercosur, respalda las movilizaciones de los agricultores en Cataluña y pide a las instituciones europeas que escuchen al sector agrario y frenen un pacto que, en su opinión, compromete el futuro del campo y del territorio. Asimismo, reclama políticas comerciales coherentes con los objetivos ambientales, sociales y alimentarios que defienden las instituciones europeas.

La entidad asegura que seguirá trabajando para defender la agroecología, la pagesía y la soberanía alimentaria como “pilares imprescindibles” para el futuro de Mallorca.