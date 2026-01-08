La UIB colaborará en un proyecto para detectar alojamientos ilegales y gestionar la huella hídrica del turismo en Calvià

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha firmado un convenio para adherirse al proyecto 'Watourism-Gestión inteligente del agua contribuyendo a un turismo sostenible', que servirá para encontrar alojamientos turísticos ilegales o gestionar el consumo de agua del turismo en el municipio de Calvià.

Se trata de una iniciativa pionera que apuesta por la digitalización y la gestión sostenible del ciclo del agua para avanzar "hacia un modelo de turismo regenerativo en Baleares", según ha explicado el centro universitario en un comunicado.

El proyecto Watourism, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuenta con una inversión de 764.000 euros y la participación de las empresas Veolia, Cetaqua, la Universidad de Valladolid, la Universitat de Girona y la colaboración de expertos del grupo Glowater de la UIB.

El proyecto se desarrollará hasta septiembre de 2027 y se centra en el municipio de Calvià, una de los principales destinos turísticos de Mallorca, como caso de estudio.

El acto ha contado con la presencia del vicerrector de Política Científica e Investigación de la UIB, Víctor Homar, la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco, el director territorial de Veolia en Baleares, Narciso Berberana, y el director ejecutivo de Veolia en Baleares, Guillermo Carbonero, entre otros.

De este modo, la iniciativa a desarrollar en Calvià se articula en torno a tres ejes innovadores, como es el uso de datos de contadores inteligentes y la inteligencia artificial para la gestión territorial y la detección temprana de fugas o alojamientos turísticos ilegales; la gestión de la huella hídrica del turismo mediante el estándar Act4water, al promover proyectos de compensación y resiliencia hídrica; y el desarrollo de modelos avanzados para evaluar políticas de demanda de agua en el ámbito hotelero y residencial.

En este sentido, Watourism promueve una gestión sostenible de los recursos hídricos vinculados al turismo como elemento clave para garantizar la resiliencia hídrica, la adaptación al cambio climático y la prosperidad de los territorios, así como el bienestar de residentes y visitantes.

"En un contexto de presión creciente sobre el agua, el turismo tiene que evolucionar hacia un modelo que integre la eficiencia en el uso de los recursos y refuerce su papel no solo como motor económico, sino también como catalizador de progreso social y de protección ambiental", han apuntado desde la UIB.

Además, han recalcado que la actual crisis hídrica plantea "un reto urgente" para el sector turístico y exige una acción inmediata y coordinada por parte de todos los actores del territorio.

En esta dirección, han explicado que la colaboración publicoprivada se erige como una herramienta "fundamental" para impulsar soluciones innovadoras, "reforzar la competitividad turística y dar respuesta a los desafíos del cambio climático".

El objetivo final de Watourism es establecer un marco metodológico basado en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad, que pueda ser replicado en otros destinos de "gran afluencia turística" y que contribuya a la "adaptación del sector" al contexto climático y a la "mitigación del impacto que el sector tiene sobre los recursos hídricos".

"El convenio firmado este jueves refuerza el compromiso de Veolia y la UIB con la sostenibilidad y la innovación, y permitirá desarrollar herramientas y metodologías que faciliten la toma de decisiones tanto a la administración como las empresas", han explicado.

Así, la UIB aportará asesoramiento técnico y colaborará en la identificación de mejoras en la gestión del agua dentro del proyecto Watourism. La colaboración, que se extenderá durante tres años, establece un marco de trabajo conjunto entre Veolia y la UIB para desarrollar esquemas innovadores de gestión hídrica en zonas turísticas y fomentar la sostenibilidad.

El acto ha empezado con unas palabras de Homar, quien ha destacado que esta alianza con Veolia representa "un ejemplo" de como la colaboración publico-privada, el conocimiento y la innovación "pueden generar soluciones reales ante los grandes retos territoriales".

"Watourism permite poner la investigación de la UIB al servicio de la sostenibilidad del territorio, al trabajar con colaboradores de primer nivel. Se pretende que Calvià sea el laboratorio donde demostrar que es posible un turismo regenerativo que reduzca la presión sobre los recursos hídricos ayudar a preservarlos, y que pueda replicarse en otros destinos", ha destacado.

Por su parte, el director territorial de Veolia en Baleares, Narciso Berberana, ha recalcado que esta colaboración con la UIB "refuerza su compromiso con la sostenibilidad territorial y aporta un valor estratégico fundamental", que es "tender puentes entre el conocimiento local de la universidad, la experiencia de Veolia y la excelencia tecnológica de Cetaqua".