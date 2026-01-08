Sant Antoni 2026 | Aforo limitado y un dron en la Plaça de la Concòrdia: así será el acceso al ensayo de los 'Goigs' de Manacor

La Plaça de la Concòrdia, en el barrio manacorí de Fartàritx, volverá a ser el epicentro del Assaigs dels Goigs este viernes a las 21 horas. Ante la previsión de una gran afluencia de público, el Ayuntamiento de Manacor repetirá el modelo del año pasado y aplicará un aforo limitado para reforzar la seguridad durante el acto. Según los cálculos realizados a partir de los estudios de la ingeniera municipal, el espacio puede albergar entre cuatro y cinco personas por metro cuadrado. Con este criterio, el aforo máximo se fija en 1.700 asistentes simultáneos.

Controles durante el 'Assaig' de año pasado. / Sebastià Sansó

El protocolo de acceso arrancará a partir de las 18 horas, cuando agentes de la Policía Local y la Policía Nacional desplegarán un dispositivo especial con barreras de control en las tres vías que desembocan directamente en la plaza: los carrers Remei, Sa Coma y de na Comptessa. La entrada se permitirá por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad marcada. En caso de abandonar el perímetro, cualquier persona deberá volver a hacer cola para acceder de nuevo.

Ajustes

El jefe de la Policía Local, Pere Taberner, ha explicado que este año se han introducido algunos ajustes “para corregir cuatro cosas”, especialmente relacionadas con la seguridad de los músicos. Además, ha remarcado que este tipo de medidas tienden a generalizarse en eventos con alta concentración de público, y que en este caso la prevención es aún más sensible por la presencia de un fogueró encendido y por el factor del consumo de alcohol.

El control del aforo podrá ir ajustándose en función de la movilidad del público, especialmente de quienes se desplacen a cocheras o viviendas particulares cercanas. Para monitorizar la ocupación, el operativo contará con un dron que ofrecerá imágenes en tiempo real para valorar si es posible permitir el acceso de más personas.

En cada uno de los tres puntos de entrada habrá patrullas mixtas, con una pareja de la Policía Local y otra de la Policía Nacional. En total, se desplegará una docena de agentes, a los que se sumarán los dos mandos y dos grupos de policías armados desplazados específicamente para la ocasión.