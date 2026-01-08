Manacor prohíbe la pirotecnia en Sant Antoni 2026

El Ayuntamiento de Manacor ha anunciado un paquete de medidas especiales para la celebración de las fiestas de Sant Antoni 2026, con el objetivo de reforzar la convivencia ciudadana, la seguridad y el correcto desarrollo de los actos más multitudinarios.

Entre las principales decisiones, el consistorio prohíbe el uso de pirotecnia sin autorización municipal durante las fiestas. La medida incluye petardos, cohetes o tracas, especialmente cuando puedan alterar el uso pacífico del espacio público o interferir en los foguerons y otros actos colectivos. Además, la Policía Local estará facultada para retirar y custodiar de forma inmediata cualquier artefacto que suponga un riesgo para personas o bienes.

En cuanto a la colcada de caballos, el Ayuntamiento autoriza su celebración durante la víspera de Sant Antoni, el 16 de enero de 2026, y en un horario concreto: de 16 a 19 horas. La salida deberá transcurrir de manera pacífica, sin interferir con los foguerons ni con el resto del programa, y con un itinerario acordado previamente con la Policía Local. El recorrido irá acompañado en todo momento por efectivos policiales. Fuera de esa franja horaria, la colcada quedará prohibida y podrá conllevar sanciones.

Respecto a los horarios de actividad, los establecimientos de restauración, bares, cafeterías y sus terrazas podrán abrir hasta las cinco de la madrugada del 17 de enero de 2026, según la ordenanza municipal. El consistorio también recuerda que la normativa de ocupación de la vía pública prohíbe la música en directo en la calle y la instalación de altavoces o equipos de sonido en el exterior de los locales o orientados hacia el exterior.

Fiesta local

Por último, y dado que el 17 de enero es fiesta local en Manacor y que el día 16 concentra buena parte de los actos más participativos —como la salida de los dimonis, el primer baile frente al Ayuntamiento, la colcada, las Completes y los foguerons—, el Ayuntamiento invita al sector comercial y empresarial a considerar festivo (pero recuperable) el 16 de enero a partir de las 15 horas. Con ello, busca facilitar la asistencia de la ciudadanía y reforzar el carácter colectivo de la celebración.

El Ayuntamiento apela a la colaboración vecinal para que las fiestas se desarrollen en un ambiente de respeto y seguridad, compatible con el descanso de los residentes.