El Govern lamenta ante el sector agrícola la reducción del 22% de los fondos europeos

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha llevado a cabo este jueves la primera reunión de presentación y análisis de la propuesta de la Política Agraria Común (PAC) posterior al año 2027 con el sector agrario de Balears. El conseller Joan Simonet y el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, han presidido el encuentro, en el que también han participado el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, y el gerente del FOGAIBA, Joan Coll. Durante la reunión, los responsables del departamento han puesto de relieve que, aunque la PAC "mantiene un volumen presupuestario relevante", se produce una reducción de fondos de más del 22 % en términos corrientes, al tiempo que "se incrementan las exigencias vinculadas a la renta, al medio ambiente, al clima y a la cohesión territorial". Asimismo, se ha explicado que la PAC pasará a articularse a través de los planes nacionales y regionales de asociación, lo que introduce "nuevos retos en términos de gobernanza y reparto competencial".

La reunión se ha desarrollado en el contexto de la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio, que incluye el marco financiero plurianual 2028-2034 y los borradores de los reglamentos que configuran la futura PAC. Esta propuesta ha generado un fuerte rechazo entre el conjunto del sector agrario europeo, así como la oposición del propio ministro de Agricultura de España y de la totalidad de comunidades autónomas. La propuesta presentada ha motivado movilizaciones de organizaciones agrarias y cooperativas de toda la Unión Europea, como la que tuvo lugar en Bruselas el pasado 18 de diciembre que contó con una representación de Asaja-Balears.

A lo largo de las más de tres horas de reunión, la Conselleria "ha expuesto de manera detallada el marco de partida de la propuesta europea y los principales cambios estructurales que plantea la Comisión, analizando cada uno de los reglamentos propuestos", ha explicado Agricultura tras el acto informativo. En este sentido, se ha explicado que la futura PAC "se enmarca en una refundación de la gobernanza financiera de la Unión Europea, con una concentración de fondos y programas y la desaparición de la estructura tradicional de dos pilares, al integrarse los actuales fondos agrarios en un nuevo fondo europeo de cohesión y seguridad sostenibles".

En este contexto, el conseller Joan Simonet ha señalado que «nos encontramos ante un cambio profundo en la forma de concebir y gestionar la política agraria europea, con un presupuesto más concentrado y con una PAC que pierde visibilidad como política autónoma, lo que obliga a las regiones a estar muy presentes desde el inicio del proceso». Simonet ha remarcado que «para territorios con una realidad agraria y territorial específica como la de las Illes Balears, es fundamental entender bien el nuevo marco para poder defender nuestros intereses».

Propuesta "compleja y dispersa"

Por su parte, el director general Fernando Fernández ha explicado que «la propuesta es compleja y dispersa, y una de las principales dificultades es seguir el rastro del presupuesto agrario y entender quién toma las decisiones clave». Fernández ha añadido que «por este motivo, estas primeras reuniones tienen un carácter claramente explicativo y pedagógico: igual que hicimos en su día con el proceso de negociación de la PAC actual, ahora con más motivos necesitamos que el sector conozca la lógica de la propuesta para poder avanzar, más adelante, en una posición compartida».

Durante la reunión también se han detallado los principales ejes de la futura PAC, como la introducción de la ayuda decreciente a la renta por superficie, la eliminación del sistema de derechos históricos, el refuerzo de la focalización de las ayudas en los agricultores activos y el establecimiento de topes máximos por explotación. "Asimismo, se ha explicado el nuevo concepto de farm stewardship (gestión de la explotación), que integra los actuales requisitos legales, la condicionalidad social y las prácticas de protección ambiental", explica el ejecutivo.

Otro de los aspectos destacados ha sido el refuerzo de las políticas vinculadas al clima, al medio ambiente y a la biodiversidad, así como la obligatoriedad de una estrategia específica de relevo generacional, con un mayor peso presupuestario. "También se han expuesto las líneas generales del pago a pequeños agricultores, las ayudas asociadas, las intervenciones sectoriales y los nuevos mecanismos de gestión de crisis".

Fernando Fernández ha recordado que la Conselleria "ha participado activamente en las reuniones del grupo de trabajo específico creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las comunidades autónomas, que ya se ha reunido cinco veces desde el mes de septiembre, así como en el seguimiento de las negociaciones a nivel europeo". Asimismo, ha señalado que en estos días se celebrarán los primeros contactos bilaterales entre el Ministerio y la Conselleria, "en los que hay que trabajar, entre otros asuntos, en el encaje de la realidad insular y en la metodología de trabajo en esta nueva etapa. «Todo este trabajo previo nos permite hoy empezar a trasladar información contrastada al sector de las Illes Balears», ha subrayado.

Durante la reunión también se ha informado al sector de las últimas novedades europeas en relación con la futura PAC. En este sentido, "se ha explicado la carta remitida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al Parlamento Europeo y al Consejo, en la que reconoce la necesidad de avanzar hacia un presupuesto de 400.000 millones de euros para la PAC y formula una serie de posibilidades que, sin embargo, no están planteadas formalmente". El conseller Simonet ha valorado positivamente la actitud y el interés de la Presidenta de la Comisión, aunque ha advertido que «seguimos lejos de las cifras que necesita realmente el sector agrario europeo» y ha subrayado que «en todo caso, las propuestas que se han barajado dependen de la discrecionalidad de los estados, lo que debilita el carácter común de la política agraria».

Uno de los bloques centrales del encuentro ha sido la explicación de las claves de negociación para las Illes Balears, con especial atención a la insularidad. En este punto, Fernando Fernández ha explicado que el planteamiento del Govern se enfoca de manera simultánea en tres niveles: en las cuestiones que deberían modificarse de los reglamentos europeos, en las cuestiones que deben abordarse a nivel estatal y en el objetivo de lograr que la futura PAC reconozca de manera clara los sobrecostes estructurales derivados de la condición insular.

En este sentido, se ha trasladado al sector la necesidad de mantener el reconocimiento específico de las regiones insulares dentro del nuevo modelo de ayudas, de defender importes diferenciados en la ayuda degresiva por hectárea y en las ayudas asociadas, de reforzar el papel del pago compensatorio por zonas con limitaciones naturales para que actúe como un verdadero complemento a la ayuda básica, y de revisar el actual sistema de distribución presupuestaria heredado del FEADER, que ya no responde a la lógica de la actual propuesta ni a la realidad territorial. Asimismo, se ha subrayado la importancia de garantizar un presupuesto suficiente para las intervenciones sectoriales estratégicas para las Illes Balears y de asegurar el correcto encaje de las explotaciones mixtas de agricultura y ganadería en el nuevo sistema.

El conseller Joan Simonet ha remarcado que «la insularidad no es un privilegio, es una dificultad objetiva que debe reconocerse en la política europea» y ha añadido que «si la futura PAC no tiene en cuenta estas realidades, muchas explotaciones perderán competitividad».