El Govern invierte 772.000 euros en la mejora del CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles

El conseller de Educación i Universidades, Antoni Vera, ha visitado este jueves el CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles, donde han comenzado las obras de sustitución de las carpinterías exteriores y de las persianas del centro educativo. Vera ha estado acompañado por el alcalde de Esporles, Josep Ferrà.

Esta intervención forma parte del convenio de colaboración firmado entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Esporles, destinado a impulsar mejoras en el centro por un importe total de 772.150 euros.

El proyecto de renovación de las carpinterías exteriores y de las protecciones solares supone una inversión de 395.000 euros, íntegramente aportados por la Conselleria. El Ayuntamiento de Esporles, por su parte, ha asumido la licitación y la gestión de las actuaciones.

Imagen de una de las aulas del centro educativo. / Caib

Además, el convenio incluye también la mejora de la cubierta de la pista deportiva, con un presupuesto de 377.150 euros, que permitirá mejorar las condiciones de uso de este espacio para el alumnado.

El Govern recuerda que durante esta legislatura, la Conselleria ha formalizado convenios de colaboración con diversos ayuntamientos de Balears por un importe global de 25 millones de euros.

El objetivo de estos acuerdos es "agilizar y reforzar las actuaciones de mejora en los centros educativos, fomentando la colaboración directa con los consistorios y facilitando que las intervenciones puedan ejecutarse con mayor rapidez".