Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina

Un funcionario del Servicio de Asistencia Técnica a los Municipios del Consell de Mallorca rubricó ayer la orden para que los trabajadores del ayuntamiento de Fornalutx cobraran a partir de ayer mismo su nómina del mes de diciembre. Con esta medida de urgencia, el ayuntamiento normaliza el pago de las retribuciones a sus trabajadores que no se pudo realizar en diciembre porque el consistorio carece de secretario y de funcionarios de carrera.

El alcalde de Fornalutx, Francesc Marroig, explicó que de forma provisional un técnico del SAT del Consell asumirá la firma que posibilitará desbloquear la gestión ordinaria del ayuntamiento. Como se recordará, con la finalización del contrato de la trabajadora que actuaba como secretaria accidental de Fornalutx, el ayuntamiento quedó bloqueado porque no dispone de ningún funcionario de carrera que pueda ser habilitado como funcionario interino. Esta situación derivó en un bloqueo administrativo hasta tal punto que el ayuntamiento no puede expedir los certificados de residencia que se necesitan para viajar.

Marroig explicó que recientemente acudió al SAT del Consell. Este organismo, especializado en asesorar a los ayuntamientos de Mallorca, asumirá a partir de ahora algunas de las gestiones que requieren la firma de un funcionario público. Una de las primeras acciones que realizó fue firmar la orden para que los trabajadores municipales puedan cobrar su salario del mes pasado. El alcalde se mostró muy satisfecho por esta solución temporal que permitirá que los trabajadores puedan percibir sus emolumentos. Del mismo modo explicó que el ayuntamiento tiene un procedimiento en marcha “para intentar cubrir la plaza” para normalizar el funcionamiento administrativo del ayuntamiento.

Sin plenos

La falta de secretario-interventor o de un funcionario de carrera que pueda asumir sus funciones hace que el ayuntamiento funcione a medio gas. A modo de ejemplo, el consistorio no podrá celebrar ningún pleno (ni ordinario ni extraordinario) al no tener una persona que actue de secretario.