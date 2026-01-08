La compra del antiguo teatro del Centro Católico de Sant Joan permitirá afrontar unas obras “imprescindibles” para la preservación de la parroquia

El Ayuntamiento de Sant Joan y el Obispado de Mallorca cerraron a mediados de diciembre el acuerdo de compraventa del antiguo teatro del Centro Católico por 390.000 euros. El Obispado ha explicado este jueves en una nota de prensa que esta operación permite alcanzar un doble objetivo de “gran relevancia para Sant Joan”. Así, se garantiza la recuperación de un patrimonio histórico que podrá transformarse en un futuro equipamiento cultural y social. Asimismo, la parroquia logrará obtener la financiación necesaria para afrontar “con urgencia” la gran obra de renovación del tejado y del artesonado de la iglesia de Sant Joan Baptista, una intervención que el Obispado califica de “imprescindible” para la preservación del templo.

Imagen del interior del teatro. / Aj.

El espacio adquirido por el Ayuntamiento corresponde a la antigua sala de teatro y cine del Centro Católico, situada en la calle de la Palma número 7, dentro del mismo edificio donde se encuentra la antigua rectoría. Se trata de un inmueble con una superficie aproximada de 618 metros cuadrados, que forma parte de uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos del municipio. El Centro Católico de Sant Joan fue inaugurado en 1922 y durante décadas fue un referente indiscutible de la vida social, cultural y comunitaria del pueblo, acogiendo representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas y numerosos actos colectivos profundamente arraigados en la memoria popular. Tras el incendio de 1978, que afectó gravemente a la sala, el espacio quedó cerrado y no se ha realizado ninguna intervención de rehabilitación desde entonces.

Recuperación

El acuerdo de compraventa ha sido posible gracias “al clima de entendimiento, colaboración y voluntad compartida entre ambas instituciones”, así como a que el Ayuntamiento ha podido "identificar fuentes de financiación a través de distintos fondos", lo que permite afrontar "la adquisición y la futura recuperación del inmueble". Así las cosas, la operación supone “un paso decisivo para preservar la historia, fortalecer el presente y proyectar el futuro de Sant Joan, desde la cooperación institucional y el respeto a su legado cultural y espiritual”.