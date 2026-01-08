Calvià convoca ayudas por 250.000 euros para instalar ascensores en edificios de viviendas

El Ayuntamiento de Calvià convoca subvenciones destinadas a la rehabilitación y nueva instalación de ascensores en edificios de viviendas de tipología residencial colectiva que actualmente no dispongan de ellos, por 250.000 euros. Esta iniciativa busca mejorar la accesibilidad universal en el municipio bajo el marco de la Ordenanza municipal de fomento de la rehabilitación. Las ayudas se otorgarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva con prorrateo, lo que garantiza que, si las solicitudes superan el presupuesto, el importe se distribuirá equitativamente entre los beneficiarios aptos.

Los beneficiarios son las comunidades de propietarios de edificios residenciales situados en el término municipal de Calvià y la cuantía de la ayuda es de un máximo de un 40 % del presupuesto, con un límite máximo de 52.000 € por promotor. Además, se podrá sumar el importe abonado por tasas de licencia e impuesto de construcción.

El baremo de puntuación dará prioridad a los edificios de más altura, de manera que de 1 a 3 plantas tendrán 1 punto, de 4 a 8 pisos 2 puntos y si son de más de 8 plantas contarán con 3 puntos. En caso de empate, se seguirá el orden de entrada en el registro.

Plazo

Las obras no deben haberse iniciado antes de la inspección técnica municipal previa para verificar la adecuación de las obras objeto de subvención, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados. Una vez obtenida la calificación provisional, el plazo máximo para ejecutar las obras es de 12 meses. La convocatoria excluye expresamente las viviendas de uso turístico y las obras que simplemente sustituyan ascensores preexistentes.

La información se puede consultar en el enlace https://www.calvia.com/es/areas-municipales/vivienda/novedades-23-12-2025-subvencion-ascensores-2025-2026