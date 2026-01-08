Medio Ambiente
Bestard califica de "vergüenza" la pintada contra su gestión en Raixa: "No tienen razón"
El vicepresidente del Consell, de Vox, defiende que la pista cerrada al uso ciudadano "no es un camino"
El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), ha denunciado este jueves el “acto vandálico” en forma de pintada contra su gestión que han realizado unos desconocidos sobre el plástico de un invernadero utilizado para almacenar maquinaria en la finca pública de Raixa.
Bestard niega que el Consell haya cerrado un camino en Raixa porque, según matiza, “era un paso en medio de la finca, no un camino”. En contra del criterio de numerosos vecinos de la zona que utilizaban esta pista forestal para practicar deporte desde hace años, la institución insular decidió cerrar el acceso por este camino para ampliar la zona cultivable de la finca pública. En este sentido, Bestard señala que el Consell “quiere que Raixa sea un lugar emblemático” para la experimentación agrícola y recuerda que los vecinos podrán utilizar otro camino que “ha existido siempre” y que transcurre a poca distancia de la pista ahora cerrada al uso ciudadano.
El responsable insular de Medio Ambiente cree que es una “vergüenza” que se reivindique mediante una pintada una cuestión por la que los autores “no tienen razón” y defiende la decisión del Consell de cerrar la pista para “sembrar”.
