Aparecen pintadas contra la gestión de Vox en la finca pública de Raixa

Una serie de pintadas han aparecido en los últimos días sobre un invernadero ubicado en la finca pública de Raixa en las que puede leerse ‘Vox dimissió, prou tancats’, lo que permite intuir un cierto malestar con la gestión del partido ultraderechista en relación a los caminos que transcurren por la finca ubicada en el municipio de Bunyola y al desvío que se ha ejecutado en las últimas semanas de una pista forestal que era muy popular entre los visitantes de la zona para hacer excursiones.

Según ha podido saber este diario, las pintadas aparecieron a finales de la pasada semana y, al menos hasta este pasado martes, todavía permanecían sobre el plástico del invernadero que se usa para almacenar herramientas y maquinaria agrícola.

Cabe recordar que la gestión de la finca de Raixa es una competencia del departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, presidido por el conseller insular de Vox y vicepresidente segundo de la institución insular, Pedro Bestard.

La gestión de los caminos públicos que transcurren por el interior de Raixa y también en el entorno de la histórica ‘possessió’ son motivo de controversia desde hace años. Hace varias semanas, miembros de la asociación de vecinos de Palmanyola (Bunyola) incluso presentaron un escrito tanto a la Fiscalía de Balears como al Seprona de la Guardia Civil para denunciar el cierre de una popular pista forestal que transcurría entre almendros que han efectuado los responsables de la finca pública con el argumento de que la actuación estaba pactada mediante convenio con la propiedad de la finca próxima del Sementer d’es Colomer.

El invernadero sobre el que se han realizado los grafitis, vista desde otra perspectiva. / DM

Los vecinos molestos con esta actuación también han mantenido algunas reuniones con los gestores de Raixa para trasladarles su oposición al cierre de la pista forestal que era muy utilizada por vecinos de la zona para practicar deporte desde hace muchos años. La pista ya ha sido labrada para impedir el paso de personas.

Según denuncian en el escrito remitido a la Fiscalía, la pista permitía una excursión circular que ahora ya no es posible, por lo que los senderistas están obligados a ir y volver por el mismo sendero alternativo que se ha habilitado. Consideran que se ha producido un "trato de favor" al propietario de la citada finca ubicada en dirección a Raixeta.

Por otra parte, los vecinos explican que la pista ahora cerrada transcurre junto al torrente, cuyos laterales son de dominio público y por ello "no pueden albergar obstáculos ni ser labrados", por lo que se incumpliría la servidumbre pública avalada por la ley. Denuncian que el hecho de labrar la pista forestal para cerrarla al uso público constituye un trato privilegiado al vecino, ya que la finca de Raixa “es pública” y la actuación del Consell “limita el acceso y la libertad de tránsito”.

Además, añaden que la actuación es peligrosa en caso de incendio porque dificultaría el paso de vehículos de emergencia que tuvieran que dirigirse en dirección a Raixeta. “Ya no tendremos una vía de escape ni una franja cortafuegos, con este gesto se desplazan los vehículos a motor y demás usuarios al sotobosque, al margen de la falda de la montaña, lo que incrementa el riesgo de incendios durante los meses de calor”, apuntan las fuentes vecinales.

Imagen de la pista forestal ahora cerrada. / DM

A principios de la actual legislatura, la asociación vecinal de Palmanyola remitió una serie de demandas a Vox en relación a Raixa, un documento que, según estos residentes, había sido solicitado por el propio partido. Una de estas reivindicaciones era la de mantener la pista forestal abierta para las actividades deportivas y el uso común, así como por el interés general que representa y porque además ejerce de franja contraincendios. Otras peticiones eran la recuperación de elementos patrimoniales desaparecidos como la estatua de un pastorcillo de terracota que vigilaba la entrada de agua a la 'possessió'; la restauración urgente de la torre des Colomer, el jardí de la muntanyeta o la casa de las muñecas, entre otros elementos; la compatibilidad de espacios y su entorno en lo referente a los caminos y los cultivos, o agilizar la apertura del camino incluido en la Ruta de la Pedra en Sec de un kilómetro entre Palmanyola y Raixa. "No han cumplido nada", lamentan.

El conflicto de intereses alrededor de los antiguos caminos públicos ubicados en el entorno de Raixa no se limita a la polémica en torno a la pista forestal cerrada por el Consell. Los vecinos de la zona denuncian desde hace años la usurpación ilegal de un tramo importante del antiguo camino de Passatemps que conecta la localidad de Palmanyola con Raixa, cerrado desde hace años por los propietarios de las fincas de s’Heredat y Biniatzar, que en 2022 incluso denunciaron por lo penal a uno de los organizadores de las marchas de protesta por su “papel activo” en una convocatoria reivindicativa.