Sa Pobla proclama a Pep Cirer como Clamater de Sant Antoni 2026: "Hay que preservar nuestra cultura, es lo que nos identifica como pueblo"

La Parroquia de sa Pobla se ha convertido este miércoles 7 de enero en el epicentro del sentimiento pobler. En un acto cargado de emoción, se ha desvelado la identidad del Clamater de Sant Antoni 2026, una distinción que este año ha recaído en Pep Cirer, payés, artista e impulsor hace ahora 20 años de los Gatarrots, una especie de cabezudos que salen de madrugada durante la revetlla de Sant Antoni y que a lo largo de estas dos décadas se ha convertido en la colla más irreverente e icónica poblera. Una vez desvelado el Clamater 2026, Pep Cirer ha apelado a preservar la fiesta de Sant Antoni. "Hay que preservar nuestra cultura porque es lo que nos identifica como pueblo". Sus palabras han concluido con un "Visca Sant Antoni, visca sa Pobla". Lo que ha desatado los aplausos de la multitud congregada en la parroquia.

Bendición de los escapularios de "Es Grif"

Uno de los momentos más significativos de la tarde ha tenido lugar con la bendición de los escapularios 2026 de la Asociación de Personas con Discapacidad Es Grif, creados este año por Jaume Mir, de 'Ca sa Miss'. Estos elementos, que los miembros de la asociación han preparado con esmero, simbolizan la inclusión y el papel fundamental que la entidad desempeña en las fiestas. Este año, la relevancia de Es Grif es doble, ya que sus caparrots —pintados originalmente en 2006 y recientemente restaurados— han participado de forma oficial en el desfile hacia la iglesia, marcando un hito en la historia de la agrupación.

Detalle de un 'escapulari'. / T. Crespí

XIII Memorial Toni Socias "Teuler"

Tras el acto en la Iglesia, la fiesta se ha trasladado a la plazoleta de delante, con la celebración del XIII Memorial Toni Socias "Teuler". Este evento, ya consolidado en el programa de Sant Antoni se caracteriza por su torrada popular, gloses y una ximbombada.

Con la presentación del cartel creado por Joan Perelló Mestre, la proclamación del Clamater y la bendición de los escapularios, sa Pobla da el "sus" definitivo a sus fiestas más queridas, demostrando que la tradición y la solidaridad de entidades como Es Grif van de la mano.