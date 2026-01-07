La revista 07500 presenta su tercera entrega en papel en un concurrido acto en Manacor

La revista 07500 de Manacor presentó el domingo la tercera entrega de su revista anual en papel. Más de 130 páginas que este año tienen de nuevo un hilo conductor. Si en la segunda revista la música era el punto desde donde pivotaban entrevistas y reportajes, en esta ocasión es el cómic y la ilustración las que marcan la tendencia para poner en relieve uno de los puntos fuertes de la publicación: redescubrir historias para que queden documentadas en un formato coleccionable.

Presentación de la tercera entrega de la revista 07500 de Manacor. / S.S.

Hay espacio, por ejemplo, para un amplio reportaje sobre la figura clave dentro del cómic manacorí y la crítica política a través de la caricatura, como fue Jaume Ramis, un recuerdo para la primera revista publicada en la ciudad íntegramente dedicada al cómic como fue Llunari, iniciada en 1983 por Tomeu Matamalas, Jaume Capó, Tomeu Caragol y el propio Ramis.

O una entrevista con Pep Boix quien abrió, a principios de los años 80, Excalibur, la primera tienda dedicada a este género literario de la Part Forana. El mismo que después del intento fallido abriría otra, Sin Cómics, en 2006, que tras su jubilación cerrará sus puertas veinte años con una fiesta programada para el 6 de marzo. Esta tercera revista, además, cuenta con artículos sobre el cambio sufrido en Manacor en 1965 con la construcción de ocho ‘rascacielos’, un reportaje de cocina tradicional, un interesante diccionario de supersticiones relacionadas con la muerte o un repaso por la historia de los bares manacorins a lo largo de los años.

Coloquios

Precisamente la presentación, llevada a cabo en las oficinas de la revista en la plaza Berard de Manacor, contó con la presencia de Boix, de David Riera: hijo del pintor y cineasta Antoni Riera quien en 1966 filmara ‘Manacor 66’ sobre el crecimiento urbanístico y con la ponencia de Manel Santana, quien profundizó en el papel fundamental que han jugado los cafés en Manacor a lo largo de la historia. Según él, estos establecimientos no solo han sido espacios de consumo, sino también verdaderos lugares de socialización, donde la conversación, la observación e incluso la curiosidad eran la norma. En un contexto en el que los hogares no eran tan cómodos como los actuales, los cafés se convertían en un refugio para la población. En aquella época, los cafés eran mayoritariamente espacios masculinos. En estos lugares se reunían grupos con intereses comunes, como agricultores, jinetes y aficionados al trot y jugadores, y se comenzaron a celebrar los primeros foguerons, así como la formación de equipos de fútbol vinculados a las peñas locales. Además, compartió varias anécdotas, incluyendo relatos de situaciones peculiares, como la de una extranjera que tuvo un incidente en un café o recuerdos de antiguos pactos de gobierno firmados en cafés.

Durante el acto, también se proyectó ‘Manacor 66’, una obra significativa de Antoni Riera Nadal sobre el desarrollismo en Manacor. Antoni adquirió su primera cámara de 8 milímetros y capturó la transformación radical que viviría Manacor con la llegada de proyectos de edificación alta, contrastando con su pasado agrario.