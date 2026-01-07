Prohibido el tráfico de camiones entre Sa Granja de Esporles y Puigpunyent por un desprendimiento
Coches y motos pueden circular por la vía afectada, la MA-1101, pero el departamento de Carreteras del Consell pide precaución
El departamento de Carreteras del Consell de Mallorca ha comunicado a través de sus redes sociales la prohibición temporal del tráfico de camiones en un tramo de la MA-1101, la carretera que conecta Sa Granja de Esporles con Puigpunyent, tras registrarse un incidente en la infraestructura.
Según ha informado la institución insular, se ha producido el hundimiento de una sección del talud que sostenía la vía. Como consecuencia, y para garantizar la seguridad, se ha decidido restringir el paso de vehículos pesados mientras se evalúa el alcance de los daños y se ejecutan las actuaciones necesarias.
Los operarios ya trabajan en la zona para reparar el punto afectado y estabilizar el terreno. De momento, coches y motocicletas pueden circular, aunque el departamento de Carreteras pide hacerlo con precaución.
