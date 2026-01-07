Pollença tala un Pi de Sant Antoni de 21 metros

Los 'pollencins' ya tienen a punto el pino que plantarán el próximo 17 de enero en el centro de la Plaça Vella de Pollença para celebrar la célebre tradición, única en Mallorca. El Pi de Sant Antoni, que ha sido cortado este miércoles en la finca de Ternelles, mide unos 21 metros de altura.

Como es habitual, el árbol ya había seleccionado antes de que la comitiva de Pollença se desplazase hasta la finca de Ternelles para llevar a cabo el ritual de la tala y el pelado del árbol para dejarlo a punto para el próximo día de Sant Antoni, cuando centenares de personas se desplazarán hasta el emblemático predio de la Serra de Tramuntana para transportar el árbol hasta el centro de Pollença.

Después de numerosos hachazos, algunos de ellos, como marca la tradición, ejecutados por el alcalde de Pollença, Martí March, el coloso vegetal ha caído sobre las 9,45 horas. Después de unas cuantas maniobras, el árbol ha sido bajado con la ayuda de un tractor hasta la explanada donde se han iniciado los trabajos de preparación del tronco.

El día 17 de enero por la tarde, el Pi de Sant Antoni pasará a ser el protagonista absoluto de la festividad del patrón de los animales, que en los otros pueblos 'santantoniers' ya habrá vivido los momentos más esperados. Como es habitual, Pollença pone la guinda a la fiesta más popular más importante de Mallorca.